Privlačna slovenska pevka pred novimi izzivi

Pevka Brigita Šuler odpira novo poglavje na poklicni poti, ki sicer ni povezana z estrado, je pa z glasbo. Profesorica klavirja je namreč postala ravnateljica na Glasbeni šoli Litija - Šmartno. Odločitev je prišla hitro in nenačrtovano, in čeprav si nikoli ni mislila, da bo kdaj ravnateljica, se veseli novega izziva in dela. Izvedeli smo, da se je dozdajšnja ravnateljica upokojila, njeno naslednico pa so izbirali zaposleni. Na koncu so se odločili za Brigito.

Pred kratkim je z Natalijo Verboten in Manco Špik v oddaji V petek zvečer zapela pesem Zate na Triglav. FOTO: INSTAGRAM

»Postopek volitev za ravnatelja na glasbeni šoli je zelo dolg. Začne se z volitvami v kolektivu, v svetu staršev, v svetu zavoda in z mnenjem občine. Ker sem dobila 100-odstotno podporo pri vseh teh organih, sem vedela, da sem se odločila pravilno,« o svoji kandidaturi in potrditvi pravi Brigita. Kaj pa je prevladalo pri odločitvi, da se poda v nov izziv? »V Glasbeni šoli Litija - Šmartno sem zaposlena že več kot 20 let. V tem času sem dobro spoznala sodelavce, šolo in tudi lokalno okolje. S sodelavci imam same lepe izkušnje, strokovno so zelo dobro podkovani, saj s svojimi učenci dosegamo najvišja mesta na tekmovanjih v državnem in mednarodnem merilu, smo zavidljivo dobro sodelujoč kolektiv in seveda tudi zelo prijateljsko povezani. Dobro delovno okolje in dobri odnosi pa so tudi razlog, da se že tako dolgo vozim v Litijo. Rada imam šolo in rada imam sodelavce. Rada pa imam tudi nove izzive,« strne misli. Novo delovno mesto prinaša tudi nove zadolžitve, srečevanje z doslej neznanimi ali manj znanimi stvarmi.

30. oktobra je praznovala 45 let. FOTO: INSTAGRAM

»Prej sem se ukvarjala zgolj s pedagoškim delom, zdaj moram biti vešča administrativnega, organizacijskega, menedžerskega in pedagoškega. Zavedam se, da je vsak nov začetek težak, a je z vsako opravljeno nalogo zadovoljstvo še večje. Zdaj me skrbi, da ne bom česa pozabila, in sem zato kar 24 ur na dan pod neko napetostjo, a upam, da se bodo moje obveznosti do konca šolskega leta prelevile v rutino,« pravi pevka. Prihodnosti pa se tudi veseli, saj ima podporo tako sodelavcev kot moža.

»Najbolj se veselim uspešnih projektov, nastopov, za katere upam, da nam jih bo v letošnjem šolskem letu uspelo izpeljati. Lani smo bili namreč skoraj celo leto na daljavo, kar ni bilo dobro ne za nas in še manj za učence. Pomemben del vzgojno-izobraževalnega procesa so nastopi in na koncu koncev je naše poslanstvo ustvarjati glasbo za poslušalce. Veselim se tudi dela s krasnimi sodelavci in se seveda nadejam njihove podpore in razumevanja. Največji izziv je zame voditi šolo na način, da bo še bolj uspešna, še bolj cenjena v lokalnem okolju, organizacijsko-administrativno pa sodobnejša kot doslej. Glasbeni šoli želim omogočiti sodobne vsebine, ki današnje mlade glasbenike najbolj privlačijo,« pove. O velikih spremembah vsaj za zdaj še ne razmišlja. Najprej se mora privaditi novega dela in naučiti stvari.

Zdaj me še skrbi, da ne bom česa pozabila, in sem zato kar 24 ur na dan pod neko napetostjo.

»Težko in neprimerno je uvesti velike spremembe takoj na začetku. Prejšnja ravnateljica je s svojim petnajstletnim delom postavila zelo dobre temelje za delo, in tiste stvari, ki dobro funkcionirajo, je nesmiselno spreminjati. Na področju sodobnih tehnologij se moramo še malo izobraziti in narediti korak naprej. Zelo sem hvaležna, da imam pomoč in podporo tudi prejšnje ravnateljice. Velikokrat se zgodi, da se znajdem pred kakim vprašanjem, in mi pomaga najti rešitev. Sicer pa je kljub upokojitvi še vedno zaposlena kot učiteljica klavirja. Imam tudi nekaj drugih čudovitih prijateljev in prijateljic iz sosednjih glasbenih šol, ki jih večkrat pokličem in mi vedno z veseljem dajo kak nasvet,« je hvaležna pevka za zaupanje in priložnost, ki jo je dobila.