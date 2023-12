Božični ŠOKkast v družbi legendarnega Alfija Nipiča (VIDEO)

Alfi Nipič je eden tistih slovenskih glasbenikov, ki ne potrebuje dodatne predstavitve, saj ga pozna širna publika. Njegov ustvarjalni opus je osupljiv, nagrade pa tako številne, da mu bodo letos v domačem kraju namenili posebno razstavo. Že več kot 62 let ga lahko spremljamo na odrih in kar 58 silvestrovanj je preživel na odru po Sloveniji, dvakrat pa je nastopal v Chicagu.

Letos bo zaradi zdravstvenih razlogov silvestroval kar doma, vendar se bo zagotovo ob prelomu leta zaslišal njegov zimzeleni Silvestrski poljub, ki ga je leta 1971 izstrelil med zvezde. »Veliko ljudi me tudi med poletnimi nastopi prosi, če bi zapel to pesem. Tega sem sedaj že vajen, od začetka pa sem se moral z ljudmi pogovoriti, da je to decembrska skladba.« Kolikokrat je zapel legendarno pesem, si ne upa niti ugibati. Njegov glas je zapisan na 42 vinilnih ploščah.

Z Avseniki prejeli doživljenjsko pravico do selitve v Nemčijo

V času svoje kariere je 19 let koncertiral z legendarnimi Avseniki in prepotovali so dobršen del sveta. Številni oboževalci mu še danes pišejo in ga vabijo na vse konce sveta. Nazadnje je prejel vabilo v Brazilijo, naslednje leto pa bo prejel Madžarsko državno odlikovanje za svoje delo. »Od države Nemčije smo z Avseniki prejeli doživljenjsko delovno vizo. To je bila nagrada in doživljenjsko dovoljenje za bivanje na nemško govorečem področju.«

Alfi Nipič bo prihodnje leto praznoval 80 let. FOTO: Marko Feist

V vseh letih nastopanja je le enkrat zamudila na nastop, to se je zgodilo zaradi snežnega meteža. O številnih uspehih in nagradah pa bomo kmalu lahko brali v njegovi biografiji, ki bo izšla prihodnje leto in tega se zelo veseli. Spregovoril je tudi o družini pa svojem ljubem Mariboru in o tem, kako spremlja razvoj narodno-zabavne glasbe v Sloveniji.

Ob koncu je tudi predal iskreno praznično voščilo.

