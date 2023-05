Bosta Anna in Aleš ostala skupaj? »Pogrešam ga«

V šovu Poroka na prvi pogled bodo svojo končno odločitev razkrili še Vlasta in Rok, Maša in Žan ter Anna in Aleš. Za zadnjo ženo je bilo ločeno preživljanje tedna pred končno odločitvijo daleč najbolj zahtevno, piše Planet TV.

Vsi zakonci so teden pred sprejemom zadnje odločitve preživeli ločeno. To je bil največji izziv za Anno, ki je povedala: »Na začetku, ko sem se na silo umaknila in nisem smela komunicirati z Alešem, mi je bilo grozno težko. Jaz sem se nanj navadila. Ko sem bila sama, sem ga kar klicala, gledala, kje je, kaj mi bo prinesel, ampak njega kar ni bilo!«

Bosta ostala skupaj tudi po koncu?

Anna je nato razkrila, da se je šele po nekaj dneh navadila, da ga ni, kar ji je omogočilo, da se je vrnila v ustaljeni ritem. »To pa je bilo spet čudno,« je zatrdila, nato pa pojasnila: »Vaa, pogrešam ga, hočem ga videti, hočem ga objeti in mu povedati, da sem ga res pogrešala!« povzema Planet TV.

Vsi vemo, da Aleš do Anne že ves eksperiment čuti podobno naklonjenost. Ali njene besede pomenijo, da je tudi ona začutila enako? Bomo nocoj v eksperimentu dobili prvi par, ki bo ostal skupaj tudi po njegovem koncu?

