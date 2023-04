Maša iz resničnostnih šovov o lokacijah, kjer je bila s kom intimna

Tekmovalca šova Poroka na prvi pogled Maša in Žan sta se igrala zabavno igro spoznavanja, v kateri sta na listke pisala lokacije, na katerih sta že bila s kom intimna. Žanu je njegova žena s tem pokazala novo plat sebe in ga povsem presenetila, piše Planet TV. Že po prvem listku je bil Žan povsem začuden: »O fantazijah ni hotela govoriti, zdaj pa to piše na te listke …«

Maša pa je na drugi strani vse njegove lokacije označila za brezzvezne in povsem običajne. »Mislila sem, da je Žan bolj drzen,« je priznala Maša, enega od listkov pa je celo komentirala: »O, fuj! Ta pa definitivno ni na mojem seznamu.«

Žanu je njegova žena s tem pokazala čisto nov obraz, kar je tudi presenečen komentiral: »Sem ugotovil, da si ti kar drzna.« Maša se je samo nasmehnila, skomignila z rameni in dejala: »Tiha voda bregove dere.«