Bojan (Joker Out): »Če smo koga užalili, mi je zelo žal«

Včeraj zvečer je skipina Joker Out na prvem programu Televizije Slovenija premierno predstavila Carpe Diem - skladbo, s katero bodo fantje maja zastopali Slovenijo na izboru za pesem Evrovizije v Liverpoolu.

Izbrani predstavniki medijev so jo slišali že teden prej, na sobotnem snemanju oddaje, po njej pa so imeli priložnost za pogovor s člani zasedbe.

V intervjuju za NeDelo so tako spregovorili o iskanju evrovizijske formule, o bremenu slave pa tudi o polemikah, ki so se pojavile zaradi dejstva, da jih je RTV povabil k sodelovanju, ne da bi prej zmagali na Emi, saj slovenskega predizbora za pesem Evrovizije letos ni bilo.

“Naš načrt je bil, da se letos prijavimo na Emo, potem pa smo dobili klic, da lahko gremo na Eurosong, če si želimo iti. Želeli smo si iti in zato gremo,” je na vprašanje, če so se letos nameravali prijaviti na Emo (če bi ta bila), in ali je neposredno povabilo optimalen način za izbiro slovenskega predstavnika na Evroviziji, odgovoril Bojan. Nadaljujte z branjem TUKAJ - na mična.si.