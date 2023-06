Bine Volčič razkril, ali bi šel tekmovat v MasterChef: odgovor preseneti

Ne le da zna Bine Volčič igrati orglice in kitaro, tudi sving pleše in jezdi. Vrhunskega chefa, ki ga že več kot 10 let spremljamo tudi na televiziji, poznamo kot zagovornika kuhanja s čim manj odpadki. Z ženo Katarino sta se preselila na Goričko in imata nov projekt Monstera, v sklopu katerega bodo lahko ljubitelji dobre hrane z njim tudi kuhali, tistim najbolj nadobudnim pa bo postal mentor. Malokdo ve, da se je v Katarino zaljubil na prvi pogled v Parizu, kamor se je odpravil na najboljšo kuharsko šolo, za šolanje pa prodal avto, oddal stanovanje v najem in živel s štirimi evri na dan. V oddaji Zajtrk PR'Andreji pa Bine, ki je sicer velik optimist in vedno reče, da bo zgodba uspešna, še razkrije, da ne bi šel nikoli tekmovat v oddajo MasterChef, ker je preveč časovnega pritiska. Razkril je še, kaj pomenijo njegove tetovaže, in da že dve leti kondicijo ohranja z jogo. Prevzela ga je zvočna kopel, s katero se spogleduje že nekaj let. Ob koncu je brez težav prijel za kitaro in v družbi Mikija Vlahoviča pred kamero zapel pesmi Vlada Kreslina. Oddaja bo premierno na sporedu ta petek ob 20. uri na TV Vaš kanal, s ponovitvijo v soboto in nedeljo.