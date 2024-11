Bernarda Žarn: Zakaj ne moreš ljubiti druge ženske, če pa ljubiš svojo

V Delovem podkastu Sovoznik je na sovoznikov sedež ob Gregorju Knafelcu sedla izkušena televizijska voditeljica Bernarda Žarn. Zadnja leta je najbolj znana po oddaji Nedeljsko popoldne, ki jo vodi z Jožetom Robežnikom, sodeluje pa tudi pri ustvarjanju pogovorne oddaje Dnevna soba.

V javnosti se Bernarda Žarn pojavlja že dolgo let, kljub temu pa o njeni zasebnosti vemo bolj malo, kar je plod njene zavestne odločitve. Ne skriva, da ceni dobre odnose z najbližjimi, kot tudi, da ji veliko pomeni, da se njeni gosti v studiu počutijo kar se da lepo, zato tudi tam splete tople vezi.

»Vsi potrebujemo varnostno mrežo ljudi, za katere se nam zdi, da nas bodo skušali ujeti, ko bomo padli ali pa vsaj ublažili te padce. Ja, mama in sestra sta zelo podporni. Hvala bogu imam tudi zelo lep krog prijateljev in prijateljic, ki pomagajo, ko se stemni zunanje ali pa notranje nebo,« je o svojih stebrih v življenju povedala voditeljica.

Retorika je tudi empatija in sposobnost poslušanja

Poleg širokega nasmeha in iskrivega pogleda Žarnova slovi tudi po retoričnih sposobnostih. Za retoriko pravi, da ne gre le za tehnično plat, temveč tudi umetnost, ki vključuje empatijo in sposobnost poslušanja.

Kot velika ljubiteljica slovenskega jezika in zagovornica pravilne uporabe slovenščine je beseda nanesla tudi na to, kako dosledni smo pri pravilni rabi slovenščine oziroma o spremembah, ki jih doživlja naše izražanje.

»Ja, razrahljalo se je. Tako kot se je razširil neki prostor sproščenosti, se je tudi sproščenost prenesla na jezik. Ne samo na govorico telesa in obnašanje v studiu. Kar ni slabo, če se le ohranjajo neka osnovna merila.«

V tem poklicu nič ne moreš početi sam

Televizijka z veliko začetnico je delila tudi, zakaj ji je televizija tako zelo pri srcu. »Zakaj ne moreš ljubiti druge ženske, če pa ljubiš svojo,« je hudomušno pojasnila ob vprašanju, zakaj televizijski človek ne more delati drugje kot na televiziji, in dodala, da gre za medij, ki je zelo zanimiv.

»Po eni strani govoriš z besedami, po drugi s sliko. Med ustvarjanjem se splete en kup vezi. Če govorim konkretno o Televiziji Slovenija, veš koliko predanih, izjemnih ljudi tu sodeluje. Vedno znova sem ganjena, kako jim je mar in kako radi to počnejo, tudi izven svojih okvirjev nalog in opisa dela. Gre za res ganljivo lepo predanost temu poklicu. Gre za timsko delo, v našem poklicu ničesar ne moreš početi sam,« je povedala o delu na televiziji.

V podkastu je odgovorila na vprašanje, kje se vidi čez deset let, podala pa je tudi konkreten odgovor o bližnjih planih na njeni matični televiziji.

Kot velika ljubiteljica pisane besede je izpostavila zadnje štiri knjige, ki jih je prebrala in naj vam namignemo, da so njena priporočila resnično odlična. Katera so, prisluhnite v pogovoru v podkastu Sovoznik.