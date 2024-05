Artač med glasbene klasike

Velemojster preobrazbe in imitacije, predvsem pa akademsko izobraženi glasbenik s koncertno turnejo Klasični Artač stopa na področje, ki še ni doživelo njegove intervencije.

Vsestranski umetnik Tilen Artač bo v sklopu prav posebnega večernega pripetljaja postavljen pred ultimativni izziv – pred orkester.

Artač je kot solist ter komorni glasbenik nastopal doma in na tujem. FOTO: Miran Jurišič

Z violončelom in dirigentsko palico bo občinstvo povabil na sprehod skozi zimzeleni repertoar večnih klasikov, Slovenski mladinski orkester pa bo z virtuoznostjo in glasbeno dovršenostjo bogatil večer. »Zelo se veselim nastopov s Slovenskim mladinskim orkestrom. V klasični glasbi sem doma, saj se ji posvečam od rane mladosti,« je povedal Tilen in dodal, da bi morali tovrstne koncerte večkrat ponuditi občinstvu. Orkester bo vodila dirigentka in ustanoviteljica Živa Ploj Peršuh, ki je izpostavila, da je glavni namen pripraviti sproščeno in povezovalno koncertno izkušnjo.

»Izjemno smo veseli, da je sodelovanje vsem v navdih, saj tudi umetniki, še posebno mladi glasbeniki Slovenskega mladinskega orkestra, moramo in morajo razmišljati o naši publiki in glasbi kot trenutku, ki jo močno nagovarja, ji sugestira, jo pomirja in vznemirja,« je dodala.

Turneja se bo začela 6. septembra v Kulturnem domu Braslovče, nadaljevala pa v Laškem, Lendavi, Rogaški Slatini in Sežani. Tilen Artač se bo s kar 50-članskim orkestrom predstavil tudi v Slovenski filharmoniji, mariborski dvorani Union ter v Krškem, Žalcu in Velenju.