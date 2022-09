Anžeta Logarja zalile potne sage, zarosila so se tudi očala (FOTO)

Še pred uradnim začetkom volilne kampanje sta se v studiu nacionalke pomerila trenutna favorita javnomnenjskih anket Nataša Pirc Musar in Anže Logar. Dotaknila sta se različnih tematik, kakšna so njuna stališča glede medijev, vojne v Ukrajini, financiranja volilne kampanj in še nekaterih drugih tem si lahko preberete tukaj.

Zarošena očala. FOTO: RTV

Je pa ostro gledalčevo oko opazilo, da je bilo med soočenjem vroče predvsem kandidatu Logarju, ki sredi odaje ni mogel več skriti, kako mu potne sage tečejo po obrazu, od vročine so se mu zarosila tudi očala. Vse skupaj je skušal prikriti, vendar mu vsaj do oglasov to nikakor ni uspevalo. Močne studijske luči so mu očitno povzročile nemalo preglavic, a je kljub temu ostro odgovarjal na zastavljena vprašanja in se soočil s svojo protikandidatko.