Pirc Musarjeva in Logar iz oči v oči: to je največji strošek, ki ju še čaka

Pred jesenskimi volitvami na katerih se bo odločalo o novem predsedniku države sta spregovorila trenutna favorita javnomnenjskih anket Nataša Pirc Musar in Anže Logar. Komenirala najnovejše očitke o zlorabi javnih institucij za pomoč pri zbiranju podpisov, pa tudi razmere v medijih, kjer se je v predsedniški tekmi nazorno pokazal vpliv politike in centrov moči.

Pirc Musarjeva je v začetku odgovarjala na vprašanja v zvezi z zbiranjem podpisom v javnih institucijah. »Absolutno ne gre za zlorabo nobene institucije, tovrstna praksa obstaja pri vseh volitvah, predvsem takrat, kadar je potrebno zbirati podpise, v glavnem pri neodvisnih kandidatih na predsedniških volitvah, tudi pri odvisnih kandidatih, ki morajo zbrati 3000 podpisov, ta praksa velja tudi za referendume.«

Anže Logar se je ogradil od izjav in retvitov njegovih strankarskih kolegov na temo objave naslova volilnega štaba Nataše Pirc Musar. Številni, med drugim nekdanji notranji minister Aleš Hojs, so potezo štaba Pirc Musarjeve obsojali, govorili o zlorabi, neustavnosti

Erika Žnidaršič ga je izzvala, zakaj pa ne izstopi iz stranke, če ima drugačna stališča in se od dejanj kolegov ograjuje. Logar se je odzval, da ne ve, zakaj bi to storil, če lahko v tem okviru zagovarja svoja stališča, in glede na zgodovino je prepričan, da to počne uspešno.

FOTO: Rtv

Logar je zatrdil, da kampanjo zdaj plačuje iz lastnega žepa, ljudje mu pomagajo, ker verjamejo vanj. Ne sodeluje z nobenimi javnomnenjskimi agencijami.

Pirc Musar je zatrdila, da edini strošek njenega volilnega štaba do zdaj predstavlja strošek bencina. »Odprli smo račun volilnega štaba, kjer bomo zbirali donacije. Največji strošek, ki naju verjetno čaka, je strošek jumbo plakatov,« je pojasnila in dodala, da do tega trenutka v kampanjo ni vložila prav veliko denarja, je pa "ogromno na terenu in družbenih omrežjih".