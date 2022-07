Anžej Dežan s čustvenim zapisom ob spremembi zakona

Slovenski glasbenik in modni novinar Anžej Dežan se v zadnjem obdboju več mudi v Sloveniji, potem ko je zadnja leta študiral in delal v Londonu in Parizu. Po dolgem času se je nedavno predstavil tudi slovenskemu občinstvu in nastopil na festivalu Poletna noč, ob otvoritvi 70. Ljubljana festivala.

Ob 60-letnici Slovenske popevke so se poklonili avtorjem nepozabnih besedil slovenskih klasik, v posebnem čustvenem zapisu pa je včeraj podoživel ta čarobni večer in se hkrati dotaknil tudi včerajšnje odločitve ustavnega sodišča, da je zakonska ureditev, ki istospolnim partnerjem ne omogoča poroke in posvojitve otrok, neustavna.

Tako je zapisal (nelektorirano):

Nekaj mi je govorilo, da bo ta Poletna noč pomembna. Globoko zakopan je ostal najstnik, ki je pred petnajstimi leti s cilindrom na glavi stal v zaodrju in kukal na oder, kjer so pele Vita, Elda, Alenka, Nuša, Darja, upajoč, da ga bo kdaj doletela.

Ampak ta isti fant je še prej sedel doma in strmel v televizijo, tam jo je z glasilkami preigravala črnobela Marjana Deržaj. Da so v zaslon zdaj gledale druge mlade oči, ki so videle, da jo lahko odpoje tudi moški glas, je pomembno.

Da dovolimo občutenost tega magičnega, univerzalnega besedila Elze Budau moški ranljivosti, je pomembno.

Da je danes Slovenija omogočila poroke in posvojitve za istospolne pare, je pomembno.

Da je in so Poletne noči, je pomembno. Z vso bolečino, spomini, nostalgijo in škržati … Vsi smo kdaj Poletna noč.