Srbska zvezda Aleksandra Prijović odpovedala drugi koncert

Ena največjih zvezdnic v Srbiji ta hip je nedvomno Aleksandra Prijović, pevka, o kateri govori ves Balkan. V Zagrebu je šestkrat razprodala Areno, v Beogradu trikrat, 10. in 11. maja pa bi morala napolniti Stožice. Danes koncert tam sicer bo, jutrišnjega pa so organizatorji odpovedali le nekaj dni prej.

Slovenski posrednik pri prodaji vstopnic Eventim je na družbenih omrežjih objavil, da je koncert velike srbske zvezde Aleksandre Prijović prestavljen na kasnejši datum.

O srbski pevki in razprodanih dvoranah zadnje mesece na Balkanu govorijo vsi. FOTO: INSTAGRAM

»Spoštovani kupci! Napovedani koncert Aleksandre Prijović v Areni Stožice 11. 5. 2024 zaradi tehničnih razlogov žal ne bo izpeljan in je do nadaljnjega prestavljen. Vsem kupcem vstopnic se zahvaljujemo za razumevanje in obžalujemo nastalo situacijo,« so zapisali na facebooku. Oglasili so se skeptiki in oboževalci, ki uradnemu pojasnilu ne verjamejo. Menijo, da je cena vstopnic previsoka in da jih niso prodali dovolj, saj naj bi bila pevkina priljubljenost v Sloveniji bistveno nižja kot na Hrvaškem.

Organizatorji molčijo

Vsi, ki ste že kupili vstopnice za koncert 11. maja, jih lahko vrnete in uredite vračilo kupnine. Kot piše na spletni strani Eventima, je vračilo kupnine odvisno od načina nakupa, ali ste vstopnice kupili na spletu ali na prodajnih mestih. Na Eventim smo naslovili vprašanje, katere naj bi bile »tehnične težave«, zaradi katerih je koncert odpovedan, glede na to, da ima pevka koncert dan prej v dvorani Stožice, ki pa ni odpovedan. Prav tako smo se z vprašanji obrnili na predstavništvo za stike z javnostjo Aleksandre Prijović, od tam pa so nam sporočili, da je njihov odgovor enak odgovoru, ki ga je Eventim objavil na svojih straneh, torej izjavi, ki so jo objavili tudi na facebooku.