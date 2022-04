Anžej Dežan pustil službo pri Chanelu v Parizu in razkril, kaj bo počel eno leto

Se še spomnite Anžeja Dežana? Pri rosnih 17 letih je zmagal na Emi, pozneje delal na Televiziji Slovenija, nato pa nenadoma izginil iz slovenske javnosti in se posvetil študiju modnega novinarstva v Londonu. Po dolgem času se je spet ustavil na nacionalki, v oddaji Nedeljsko popoldne in spregovoril o svoji selitvi v tujino ter tudi o zelo zanimivem letu, ki ga preživlja.

O tem, zakaj nekdo, ki je tako uspešen v Sloveniji, odide v tujino, je Dežan povedal, da na življenje gleda kot na cikle - ko se ustavi eden, se začne vrteti drug. »Vse skupaj je bilo zelo naravno, čeprav me je morda to tudi v nekdo malo potisnil. Verjamem, da se je tako moralo zgoditi.« Kakšen je bil ta potisk? »Ne bova šla v podrobnosti, že v času, ko sem jaz delal v tej oddaji, so me naučili, da moram včasih držati jezik za zobmi,« je odgovoril voditeljici Bernardi Žarn.

Takoj po študiju modnega novinarstva v Londonu je začel ustvarjati vsebine za družbena omrežja za blagovno znamko Burberry, nato se je preselil v Pariz, kjer je med drugim delal za Chanel. »Ko je prišla priložnost, da se odpravim v meko modne industrije, je bilo težko reči ne. Najprej nisem bil prepričan, da bo to ljubezenska zgodba, ki bo trajala, zdaj pa sem v Parizu že dlje kot v Londonu, tako da očitno mi gre v redu.

Vzel si je leto premora

Toda trenutno Dežan ni v Parizu, temveč potuje po vsem svetu. Vzel si je namreč leto premora. »Za vse, ki ustvarjamo v digitalnih svetovih, je bilo obdobje med korono precej naporno. Nisem imel več goriva in zdelo se mi je odgovorno od vseh, da si vzamem malo premora,« je povedal. Tako je odšel po gorivo vsepovsod po svetu. Začelo se je v avstrijskih gorah, nadaljevalo doma, na Hrvaškem, v Bretaniji, Maroku, v Mehiki, nato pa mesec in pol preživel v Los Angelesu. Kot je namignil, se, če bo vse po sreči, zdaj za dlje časa odpravlja na drugi konec sveta.

O tem, kako je zbral pogum, da pusti tako dobro službo, ko pa ne ve, ali ga bo ta še čakala, pa je še dejal: »Že celo življenje se urim v neustrašnosti. Vse skupaj se mi zato ne zdi tako neustrašno, pravzaprav se mi zdi bolj odgovorno.«