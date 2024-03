Znana piarovka ima novo knjigo: na prireditvi so bile oči usmerjene tudi v Gabrovo in Goloba

»V rokah imam svojo sedmo knjigo, s katero je vsak srečnejši in uspešnejši. Predvsem boste postavili v ospredje sebe, znali boste reči ne in imeli boste več samozavesti, znali pa se boste znebiti tudi toksičnih odnosov. Darilo za čudovito osebo je več kot zgolj knjiga. Je vodnik do vaše sreče in notranjega miru na 80 straneh. Če bi to, kar je v knjigi, znala pred desetletjem, bi bila danes srečno poročena, z mnogo otroki in že v penziji,« o novi knjigi pove avtorica, znana strokovnjakinja za komuniciranje, piarovka in menedžerka Andreja Jernejčič.

Avtorica s sedmo knjigo Darilo za čudovito osebo FOTO: mediaspeed.net

Kot je še dejala, je knjiga plod njenih osebnih izkušenj, vključuje pa tudi njene šibke in intimne lastnosti: »Doživeti je treba veliko težkega, žal tudi grdega, žalostnega, da lahko postaneš močnejši. Vendar ni dovolj biti le močan. Treba je čutiti s srcem in biti srčen, da si lahko srečen.«

Nad knjigo so bili navdušeni tudi Luka in Aleksandra Križaj iz Klinike Križaj in direktor RTC Krvavec Jani Janša. FOTO: mediaspeed.net

Na znane je naredila vtis

Knjigo so skupaj z Andrejo v svet pospremila številna znana imena, med njimi Tanja Skaza, Jure Godler, Helena Blagne, Omar Naber, Rok Terkaj - Trkaj, Sebastian in Marko Hatlak. Med obiskovalci je bil tudi predsednik vlade dr. Robert Golob s partnerico Tino Gaber.

Prireditev je suvereno in sproščeno vodila Andrejina hči, 12-letna Princesa. FOTO: mediaspeed.net

Rok Terkaj je na prireditvi zarepal. FOTO: Barbara Reya

»Andreja naše podjetnike z znanjem in srčnostjo prenaša v svet, to zna le ona. Občutila sem izjemno toplino in srčnost na tem dogodku, kar je značilno le za Andrejo. To, kar počne, je vedno prežeto z globoko predanostjo in ljubeznijo,« je poudarila podjetnica, motivatorka in mentorica Tanja Skaza. »Iz njenih besed sem se že marsikaj naučil, čeprav sem marsikaj tudi pozabil. Vendar sem prepričan, da me vsebina te nove knjige ne bo zapustila tako hitro,« je med drugim v humornem nastopu dejal voditelj in avtor Jure Godler.

Tanja Skaza je imela čustven govor. FOTO: mediaspeed.net

Lado Leskovar v družbi Erazma Pintarja in njegove žene Teje FOTO: mediaspeed.net

Jernejčičeva je doslej izdala že šest knjig na temo medijev, komuniciranja, kriznega komuniciranja in javnega nastopanja. Tokrat je v knjigi za osebno rast prvič strnila motivacijske misli in spoznanja, ki lahko vsakega posameznika opolnomočijo ter usmerijo k lepšemu, pogumnejšemu, uspešnejšemu in srečnejšemu življenju.

Andreji so čestitali tudi župani Branko Kidrič (Rogaška Slatina), Saša Arsenovič (Maribor) in Igor Marentič (Postojna). FOTO: mediaspeed.net