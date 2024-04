Andrej Hofer: Če se v prvih 30 sekundah ne zgodi nič, se bom sprehodil do hladilnika

Priljubljeni televizijski voditelj Andrej Hofer je bil dolga leta slovenski glas izbora za pesem Evrovizije. V vlogi komentatorja smo ga lahko spremljali vse od leta 2008, ko je s svojimi hudomušnimi in navihanimi komentarji, ki so jih na družabnih omrežjih poimenovali kar hoferizmi, popestril vse tri evrovizijske prenose. Od leta 2008 do lanskega leta je zamudil le en izbor, in sicer leta 2021, ko je manjkal zaradi bolniške odsotnosti. Ni skrivnost, da so mnogi z velikim navdušenjem spremljali izbore tudi zaradi Hoferja, zato je še toliko bolj evrovizijske navdušence presenetila odločitev odgovornega urednika razvedrilnega programa, ki je odločil, da bo letos evrovizijske prenose komentirala Mojca Mavec.

Hofer se v odločitev Maria Galuniča ni spuščal, saj pravi, da urednikovo odločitev spoštuje. Na naše vprašanje, za koga bo poleg naše predstavnice stiskal pesti, pa je povedal, da ga cirkus, rekviziti ter gola koža ne bodo prepričali, ko bo spremljal prenos, bosta zanj v ospredju glas in in glasba.

Pove, da je nastop na velikem odru Pesmi Evrovizije dogodek kariere za vsakega, ki se pred ta mogočni, večmilijonski avditorij postavi. Zanj je popolnoma razumljivo, da lahko izvajalcem takrat tudi ponagajajo živci, zato »vsakemu, ki dobi to priložnost, privoščim, da v dogajanju in izpostavljanju medijem po svoje uživa, saj je popolnoma jasno, da je 14-dnevno bivanje v evrovizijskem mestu, ki izvede tekmovanje, milni mehurček, v katerega si 'prežarčen', počutiš se dobro, zvezdniško, in se v tistem času ne ukvarjaš z dogajanjem drugje po svetu.« Hofer še doda, da nima favorita, in da se ne navdušuje na prvo žogo, niti slepo ne sledi mnenju na stavnicah, kjer na vrhu trenutno kraljujeta Švicar in Hrvat. »Prepričajo me energija, iskrice v očeh in z oblačili prekrito telo. Cirkus in rekviziti ter gola koža lahko mirno ostanejo doma. Naj glas z glasbo stopi v ospredje pa bom zadovoljen. Za tri minute pozornosti gre, za 180 sekund, ki jih mora vsak izkoristiti. Če se v prvih 30 sekundah ne zgodi nič, se bom hitro sprehodil do hladilnika.«