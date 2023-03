Ana Tavčar iskreno ob prazniku: Naj se žensko linčanje žensk konča

Zdaj, ko je moje telo zmehčano od vode, mraza in vročine, soli in burje, lasje ravno prav kodrasti in pore na obrazu odprte, kozarec rdečega vina s polno luno in raztresenimi zlatimi zvezdami v noči, se v mojih mislih jasnijo utrinki, zbrani v notranjih monologih čez dan brez pik in vejic kot pri Joyceu, ki si želijo biti izrečeni.

