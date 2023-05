Ana Pusovnik o otrocih, ki jih ima Saško iz prejšnjega zakona: »To je proces, ni to čez noč«

Bivša udeleženka šova Sanjski moški Ana Pusovnik in njen partner Saško Taks, odštevata do prihoda novega družinskega člana. Poleti bosta namreč dobila fantka. Saško ima iz prejšnjega zakona tri otroke, medtem ko bo to za Ano to prvi otrok.

Vprašanje sledilcev in Anin odgovor. FOTO: Zaslonski Posnetek/instagram

In ko je Ana odgovarjala na vprašanja svojih sledilcev na Instagramu, je nekoga zanimalo, v kakšnem odnosu je z otroki, ki jih ima njen parter od prej, in ali se veselijo novega družinskega člana.

Ana je pojasnila, da je to pri njej vse urejeno in da se fantka vsi veselijo. Pravi, da so dovolj stari, da razumejo, da bodo dobili pol bratca in da so vključeni v vse, kar se dogaja v življenju nje in partnerja. Dodala je še, da ima z otroki, ki jih ima njen Saško od prej, od začetka normalen odnos, a da je bil to proces in da nič ni šlo kar čez noč.