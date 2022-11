Sanjska Ana brez dlake na jeziku o letošnji sezoni: Samo gledajo se in pogovarjajo o ...

Ana Pusovnik, ki smo jo spoznali v prejšnji sezoni Sanjskega moškega, vsak teden na radiu Fantasy komentira dogajanje v letošnjem šovu. Po njenem mnenju je samo med Blažem in Arijanno neka kemija.

Po Aninem mnenju je zadnji čas, da v šovu prihaja tudi do poljubov. »Samo gledajo se in pogovarjajo, kdo komu sledi in kdo komune, koliko pešk kdo poje iz lubenice, pa o tem, ali v vodi skačeš na glavo ali na bombico. Kaj to koga briga?« se je razburjala Ana, ki je spomnila tudi na zmenek, ki ga je imel minuli vikend Blaž z Majo. »Zdaj sta se pogovarjala o orgazmu, kako ženske hlinijo orgazem in ona je njega podučila, da se to res dogaja in da ona tega ne dela. Kako se lahko take stvari na prvem zmenku pogovarjaš? Pogovarjajta se raje kaj življenjskega ...«

Ana meni tudi, da so kandidatke iz lanske sezone, ki so prišle mešat štrene, popolnoma nezanimive. Prepričana je, da so Tjaša, Lara in Pia s to potezo dosegle nasprotni učinek, saj da so bile vse tri v prejšnji sezoni precej priljubljene med gledalci.