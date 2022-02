Ambrož iz Kmetije v objemu sanjske Kaje

Ansambel Galama je posnel novo pesem in videospot za polko Pojdi z mano, dekle, v katerem pa ne manjka strasti in vročih pogledov med sanjsko Kajo Cesar in Ambrožem Vahnom, Šentjurčanom, ki smo ga spremljali v šovu Kmetija. Se nam morda obeta nov zvezdniški par?

Imajo novo.

Miha Mohorko, Klemen Smogavec, Miha Kropec in Filip Frešer so mladi fantje, ki sestavljajo Ansambel Galama. Pravijo, da so si v zasebnem življenju zelo različni tako vizualno kot značajsko. Ljubezen do glasbe pa je tista, ki jih, kot pravijo, poveže v celoto. Mlad ansambel, ki na odru vedno naredi galamo in dobro zabavo, je tokrat združil moči s Kajo in Ambrožem in nastal je izdelek, na katerega so zelo ponosni.

»Energična polka z zanimivim besedilom in dobro melodijo je igriva in gre hitro v uho. Njen čar in mladostno energijo smo galamovci začutili takoj, ko smo pesem prvič slišali, in upamo, da bodo enako začutili tudi naši poslušalci,« so ob predstavitvi povedali fantje. Sicer pa se je pod melodijo in tudi besedilo podpisal njihov dobri prijatelj Rok Švab, harmonikar prepoznavnih Modrijanov. V videospotu lahko zasledimo Michaela (Mika) Orešarja, kitarista Ansambla Igor in zlati zvoki, pri katerem so skladbo tudi posneli. Glasbeni prijatelji so se očitno dobro ujeli in posneli izdelek, ki ga s ponosom podarjajo vsem oboževalcem. Kot smo se lahko prepričali, sta se simpatična Kaja in Ambrož v videospotu popolnoma sprostila in prepustila, čeprav sta se v tej vlogi znašla prvič. So krive izkušnje pred kamero ali je med njima res preskočila iskrica?

Očitno bomo morali na odgovor še malo počakati, do takrat pa naj skladba in videoizdelek govorita zase. »Upamo, da bo nova skladba všeč vsem in da jo bomo kmalu lahko prepevali skupaj,« pravi Miha Kropec, harmonikar galamovcev, ki si močno želijo čimprejšnjo vrnitev na odre in med ljudi – tja, kjer se počutijo najbolje in najbolj domače.