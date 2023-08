Aleksandra Pivec je prava paša za oči: pokazala je tudi velik tatu (FOTO)

Kljub temu, da Aleksandra Pivec ni več aktivna v politiki, še vedno vzbuja veliko pozornosti. Številne Slovence zanima, kaj Pivčeva dandanes počne in s čim se ukvarja. Če sklepamo po objavah na njenem instagramu, lahko sklenemo, da Pivčeva uživa.

»Dekleta si samo želijo zabave,« je zapisala v angleškem jeziku Pivčeva in dodala fotografijo, ki razkriva, njen potetoviran hrbet.

Nekdanja ministrica in predsednica stranke DeSUS je v preteklosti vzbujala veliko zanimanja in dvigala veliko prahu. Po tem ko se je poslovila od politike se je zaposlila kot prokuristka podjetja Vinag 1847, a pred kratkim je zapustila tudi ta položaj in ustanovila podjetje San Solutions.