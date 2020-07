Bo Kim Kardashian zamenjala Melanio Trump?

Ameriški reper, mož, se podaja v boj za predsedniški stolček. Kanye je na twitterju zapisal: »Sedaj moramo uresničiti obete Amerike z zaupanjem bogu, poenotenjem svoje vizije in graditvijo svoje prihodnosti. Kandidiram za predsednika ZDA.« Dodal je še ključnik vizija2020.Kanyejev zapis je naletel na velik odziv, tudi, ki pravi, da ga pri tem popolnoma podpira. To, da je Kanye napovedal kandidaturo, ni presenečenje. Z idejo, da pride v Belo hišo, se je poigraval že pred časom. Glasno je o tem govoril že leta 2015, a je nato podprl, lani pa je dejal, da bo kandidiral leta 2024.Ali bo Kanye vložil tudi uradno kandidaturo, še ni jasno. Ameriške predsedniške volitve so napovedane za 3. novembra.Medtem ko so mu nekateri namenili spodbudne besede, pa se najde veliko takšnih, ki si ne morejo predstavljati njegove žene Kim, ki jo je med slavne ponesel pornoposnetek z njenim bivšim partnerjem, kot prve dame.