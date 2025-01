Zračne operacije na Ljubljanskem grajskem griču, bralka Ana v skrbeh (FOTO)

Včeraj se je začela napovedana sečnja drevja na Grajskem griču v Ljubljani. Pri tem so se odločili, da bodo uporabili tudi pomoč helikopterja. In res, v dopoldanskem času po deveti uri je zabrnelo, zaradi močnega vetra pa so se velike veje na vitlu helikopterja vidno divje vihtele, ko so se meščani zaskrbljeno ozirali v nebo.

Mestna občina Ljubljana načrtuje, da bodo dela zaključili do petka. Ljubljanski župan Zoran Janković je povedal, da je sečnja na grajskem hribu namenjena zaščiti hiš in prebivalcem pod gričem. Iz Zavoda za gozdove Slovenije so sporočili, da so bile odločitve o poseku sprejete na podlagi smernic iz veljavnih gozdnogospodarskih načrtov, tehtnih premislekov in strokovnih kriterijev.

FOTO: Bralka Ana

FOTO: Bralka Ana

Bralka Ana, ki živi pod gričem, je konec septembra lanskega leta prejela elektronsko pošto sosede z Mestnega trga, da je Zavod za gozdove v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana septembra 2024 označil za odkaz približno 40 večinoma odraslih dreves, ki so na parcelah v zasebni lasti in/ali v lasti Mestne občine Ljubljana, z vprašanjem, ali je bila obveščena s strani Mestne občine Ljubljana oziroma prejela odločbo Zavoda za gozdove.

Ker njeno stanovanje ne meji neposredno na grajski grič, je vprašala upravnika stavbe, ali so prejeli obvestilo. »Kot upravnik nismo dobili nobenega obvestila. Smo pa bili posredno seznanjeni, da Mestna občina Ljubljana ureja grajski hrib iz naslova Zaščite objektov pod grajskim hribom.«

Zračne operacije

So pa stanovalci Stare Ljubljane pod Grajskim gričem v nedeljo, dan pred sečnjo, na vhodnih vratih dobili obvestilo o zračnih operacijah z velikimi tiskanimi črkami: POZOR! Sečnja-spravilo Nevarnost padajočih predmetov z ikonami nevarnosti.

Opozorilo s prošnjo, da se »od ponedeljka, 13. januarja, in vse do petka, 17. januarja, zaradi varnosti tekom zračnih operacij ne zadržujejo na odprtih balkonih, terasah ali atrijih, ker pri spravilu po zraku obstaja možnost padca vej.«

Opozorilo dan prej FOTO: Bralka Ana

Bralka Ano pa je zaskrbelo nekaj drugega. So se odgovorni res po tehtnih premislekih in strokovnih kriterijih skrbno lotili sečnje Grajskega griča? Po poročanju Dela se je namreč po poseku dreves na griču Ptujskega gradu po nekaj letih sprožilo več plazov.

FOTO: Bralka Ana

FOTO: Bralka Ana

FOTO: Bralka Ana