Helikopter nad Ljubljanskim gradom: poglejte, kaj se dogaja (VIDEO)

Danes se je začela napovedana sečnja drevja na Grajskem griču v Ljubljani. Pri tem so se odločili, da bodo uporabili tudi pomoč helikopterja.

Po pisanju slovenskega letalskega portala helikoptersko pomoč izvaja slovensko podjetje Flycom Aviation skupaj z avstrijskimi partnerji Wucher Helicopter.

Dela so predvidena do petka

Zaradi sečnje bo do petka med 7.30 in 17. uro zaprtih več pešpoti, grad pa bo v tem času dostopen izključno z vzpenjačo, ki bo vozila med 9. in 22. uro. Cesta slovenskih kmečkih uporov, ki vodi na grad, bo zaprta ves čas trajanja del.

Popolna zapora bo na osmih točkah, in sicer na Osojni poti, Cesti slovenskih kmečkih uporov, Lončarski stezi, Mačji stezi, Grajskem drevoredu, Za ograjami, Lutkarski poti in Osojni stezi. Ob zaporah bo organizirano tudi varovanje. Druge poti po pobočju, predvsem z južne in vzhodne smeri, bodo prehodne.

Tudi vlakec Urban na Grajski grič ta teden ne bo vozil.

Mestna občina Ljubljana načrtuje, da bodo dela zaključili do petka. »Čeprav bo izbrana tehnologija sečnje in spravila lesa verjetno za mnoge opazovalce zanimiva, obiskovalce opozarjamo in prosimo, da se območju delovišča ne približujejo in naj upoštevajo zapore poti, drugo signalizacijo in usmeritve izvajalcev. Izvedba del s helikopterjem bo dobro vidna tudi z varne razdalje, na primer z Novega trga,« so sporočili z mestne občine.

Odločitve o poseku so bile sprejete na podlagi smernic iz veljavnih gozdnogospodarskih načrtov, tehtnih premislekov in strokovnih kriterijev, so danes sporočili z Zavoda za gozdove Slovenije.

Ljubljanski župan Zoran Janković pa je v torek dejal, da je sečnja na grajskem hribu namenjena zaščiti hiš in prebivalcem pod gričem. Meščane je pozval, naj se namesto na Grajski grič ta teden raje podajo na Golovec ali Rožnik.