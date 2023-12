Za črvi v osnovnošolskem kosilu še hrošč? Ravnatelj se sprašuje, ali gre za nagajanje (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnila bralka, ki nas je želela opozoriti na dogodek, ki naj bi se včeraj zgodil na Osnovni šoli Rače. »Otroci so za kosilo spet dobili žuželke,« se huduje in pravi, da »otroci hodijo lačni domov, starši kosilo plačujemo ... Od odgovornih pa samo izgovori.«

Informacijo smo preverili pri ravnatelju OŠ Rače Rolandu Lašiču, ki pravi, da takega dogodka ni nihče prijavil. »Da naj bi eden izmed učencev v solati našel žuželko, smo izvedeli povsem naključno. Ena izmed učiteljic je slišala pogovor med učenci o tem ter jih vprašala o okoliščinah. Sicer o tem ne bi vedeli ničesar, saj tega ni povedal ne zaposlenim v kuhinji pri kosilu ne kateremu drugemu zaposlenemu na šoli.«

Kot nam je pojasnil ravnatelj, so poklicali starše otrok in jim razložili, kakšni so postopki v takih primerih. To so storili tudi že prejšnjič, ko so nekateri otroci v mlincih našli črvičke. Zato se ravnatelj skupaj z drugimi zaposlenimi sprašuje, ali je tokratni primer resničen ali gre zgolj za nagajanje. »Mi tega nismo videli, ker nam tega niso pokazali ali nas o tem obvestili. O tem smo naključno izvedeli.«

Vse od novembra, ko se je zgodilo, da so nekateri učenci v martinovem kosilu odkrili gosenice kuhinjskega molja, so kuharji in vsi zaposleni v šolski kuhinji še posebej pozorni na vso hrano, ki jo postrežejo, razloži ravnatelj. »So pod velikim pritiskom, saj smo na šoli zaradi napake v novembru, ki bi se lahko primerila komurkoli, doživeli pravi medijski linč,« dodaja in pojasni, da inšpekcijski nadzor po novembru pri njih ni odkril nobenih nepravilnosti. Kot je povedal že takrat, so bili sporni mlinci dostavljeni tistega jutra in niso bili skladiščeni v šolski kuhinji.

Otrokom prepovedali telefone, da ne bi fotografirali

Bralka, ki nas je obvestila o včerajšnjem dogodku, pravi, da so otrokom prepovedali telefone, da ne bi mogli fotografirati spornih kosil. Ravnatelj pojasnjuje, da je prepoved uporabe telefonov na šoli del šolskega reda, ki ni v povezavi z dogajanjem o šolski prehrani in zavrača tovrstne očitke.

