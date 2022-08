V Ljubljani naletela na šokanten prizor: Z živimi bitji se ravna slabše kot s smetmi (FOTO)

Po facebooku se deli zapis, ki je opremljen s fotografijami in razburja javnost. V eni izmed ljubljanjskih parkirnih hiš je uporabnica odkrila številne mrtve golobe, med njimi pa živega mladička. Zaradi del v parkirni hiši je prišlo do krutega ravnanja z živalmi. Kot je zapisala šokirana spletna uporabnica, ne more vrjeti, kako lahko z živalmi ravnajo slabše kot s smetmi.

»Parkirna hiša Šentpeter na Zaloški. Zaradi del so golobi pristali na tleh, pometeni na kup. Med njimi sem našla živega mladička, kje so ostali, ne upam pomisliti.

Razumem, da so iztrebki moteči. Nikdar pa ne bom razumela, da se z živimi bitji ravna slabše kot s smetmi. Očitno je to lažja in cenejša pot, kot da bi iztrebke počistili. Govorila sem z res prijazno dežurno inšpektorico in pisno obvestila pristojne. Zjutraj nadaljujejo z odstranjevanjem plošč. Upam, da pisanje in klicanje zaleže oz. da vsaj otroke lahko od tam odpeljemo žive.«

