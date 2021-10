V središču Ljubljane gasilci, policija in reševalci: razkrivamo, kaj se dogaja (FOTO)

Intervencija v Ljubljani. FOTO: bralec

Naš bralec sporoča, da na Trdinovi v Ljubljani poteka obsežna intervencija. Tam je bilo večje število policistov, gasilcev in reševalcev. V garažni hiši naj bi sredi dopoldneva zagorelo električno vozilo. Gasilci naj bi požar že pogasili, dlje časa so tudi prezračevali prostore, po besedah bralca pa se v tamkajšnji okolici še vedno vije neznosen smrad.Uprava za zaščito in reševanje poroča, da sta okoli 10. ure sta v parkirni hiši v Trdinovi ulici v Ljubljani zagorela električno in osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana so pogasili požar, prezračili prostore ter iz nadstropij evakuirali sedem oseb. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovane osebe pregledali ter jih šest prepeljali v UKC Ljubljana. V požaru je bila poškodovana infrastruktura garažnega objekta, zgoreli pa sta dve vozili. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.Kaj točno se dogaja, preverjamo tudi na policiji.Več sledi ...