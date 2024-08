Bralka obiskala restavracijo v Bosni, cene v njej vas bodo presenetile (FOTO)

Te dni veliko Slovenk in Slovencev potuje po Evropi in uživa dopustniške dni. V času dopustovanja se morajo sprijazniti s cenami, ki veljajo v tisti državi. V nekaterih so te lahko visoke, v drugih pa tako nizke, da jim to nariše nasmeh na obraz. Bralka Tajda se nam je oglasila iz Bosne in Hercegovine, natančneje iz okolice mesta Teslić, kjer je obiskala eno izmed tamkajšnjih restavracij. Kot razkriva račun, ki ga je prejela, so cene v njej precej nizke.

Z možem sta si privoščila pivi, čevapčiče s krompirčkom in lepinjo, solato in kajmak. Skratka kosilo, ki v Bosni in Hercegovini še kako tekne. Za vsako pivo sta plačala 1,5 evra, za male čevapčiče s krompirčkom in lepinjo 3,6 evra, za velike čevapčiče s krompirčkom in lepinjo 5,1 evra, za zeljno solato 1,5 evra in za kajmak 0,8 evra.

Za vse skupaj sta morala plačati 27,50 konvertibilne marke oziroma 14 evrov. Cene so zaokrožene. Za ta denar sta se res dobro najedla, zraven pa sta se hladila tudi z okusnima pivoma. Kot je dejala, sta se za povrh lahko brezplačno kopala tudi v bazenih. Na voljo sta jima bila dva večja in eden otroški.

Hrana, ki sta jo naročila. FOTO: Bralka Tajda

V zadnjih tednih so se nam oglasili tudi številni bralci, ki so poročali o cenah na Hrvaškem. Odzivi nanje so bili velikokrat pozitivni. Bralka Darja, ki že leta dopustuje v Dalmaciji, je na primer dejala, da so cene tam čisto normalne. Tudi bralko Alenko niso zmotile. Kot je dejala, na Rabu niso visoke. Omeniti velja še bralca Marjana, ki za dva kapučina ni plačal zelo veliko. Nekoliko bolj kritičen pa je bil bralec Jože, ki je dopustoval nekje v Istri. V oči so mu padle cene v eni izmed restavracij s hitro prehrano, s katerimi ni bil preveč zadovoljen.

