Iz Hrvaške so se nam oglasili bralci: toliko so plačali za kosilo, večerjo in kavo (FOTO)

V uredništvo smo prejeli sporočilo bralke Darje, ki skupaj z družino že leta dopustuje v Dalmaciji. Kot pravi, jih tam navdušuje kristalno čisto morje in ogromno naravne sence z borovci. Ob tem poudarja, da so cene tam čisto normalne. »Verjetno bi bilo pri nas v Portorožu precej dražje,« pravi bralka, ki je pred kratkim obiskala restavracijo v kraju Pakoštane.

Kot je razvidno iz računa, ki ga je priložila bralka, so za malo točeno pivo plačali 2,6 evra, za pol litra mineralne vode pa 2,3 evra. Ocvrti lignji so stali slabih 12 evrov, svinjski kotlet 8 evrov, piščanec na žaru pa 8,5 evra.

Kosilo v tamkajšnji restavraciji se ji ni zdelo drago. FOTO: Bralka Darja

Oglasila pa se nam je tudi bralka Alenka, ki dopustuje na Rabu v Loparju. Kot pravi, je tam za dve porciji lignjev, pivo in mineralno vodo plačala dobrih 36 evrov. »Cene na Rabu sploh niso visoke,« opaža bralka, ki pravi, da so te primerljive z našimi, in veliko nižje od cen v naših turističnih krajih. A bralka kljub temu opaža, da je letos na omenjenem otoku veliko manj turistov kot prejšnja leta.

Račun iz restavracije na Rabu. FOTO: Bralka Alenka

Prejeli smo tudi fotografijo računa, ki nam jo je posredoval bralec Marijan. Kot pravi, je v mestu Krk za dva kapučina plačal manj kot štiri evre. In to v lokalu z lepim pogledom na morje, v prijetni senci ob izredno prijaznem natakarju. Sredi sezone. »Kje v Ljubljani, na Bledu, Portorožu dobiš to za tako ceno. Toliko v razmislek vsem našim turističnim delavcem,« pravi bralec.

Dva kapučina na Krku. FOTO: Bralec Marijan

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografije.