To je napis, ki je zmedel bralca Darka: francoskega so prodajali kot slovenskega

Potrošniki danes veliko dajo na poreklo izdelkov, ki jih kupujejo, še posebej ko je v igri hrana. Splošno znano je, da je, da naj bi bila lokalno pridelana boljša, saj je pot od njive do trgovskih polic krajša. Se je pa naš bralec Darko znašel v dilemi, ko je med nakupovanjem v eni izmed trgovin zagledal napis, ki se mu ni mogel načuditi.

Ko je želel v svojo vrečico naložiti slovenski krompir, je namreč opazil, da poreklo krompirja ni Slovenija, temveč Francija. Kako je to mogoče?

Slovenski krompir s francoskim poreklom. FOTO: Bralec Darko

»Do situacije, ki jo opisujete, je v prejšnjem tednu prišlo zaradi napake, ki smo jo sicer zelo hitro odpravili. Na prodajni polici smo namreč predhodno imeli slovenski krompir in oznako »poreklo Slovenija«, ob menjavi sortimenta pa krompir iz Francije. Zapis na elektronskem cenovnem izkazu je ob tem ostal napačen in smo ga takoj, ko smo to ugotovili, popravili,« so nam pojasnili v trgovini, kjer je prišlo do te nerodne situacije.

V pojasnilu so zapisali še, da imajo v vseh Lidlovih trgovinah od konca minulega leta elektronske cenovne izkaze. »To pomeni, da se cenovni izkazi na prodajnem mestu ob menjavi sortimenta na prodajnih policah fizično več ne menjajo vsak dan, ampak se cene in opis izdelka s pomočjo posebnega sistema na prodajnem mestu samodejno zamenjajo. Moderni cenovni izkazi zagotavljajo informacije o cenah v realnem času, predvsem pa zaradi digitalizacije in avtomatizacije procesov znatno olajšajo delo naših zaposlenih.«

