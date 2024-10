Stiska pacientke: Imela sem napotnico za hitro, sestra na okencu pa me je opozorila ...

Zaradi kaotičnih razmer in dolgih čakalnih dob so mnogi pacienti upravičeno jezni. Med njimi je tudi bralka, ki je doživela hladen tuš v Splošni bolnišnici Novo mesto.

»19. septembra sem se osebno oglasila na okencu za naročanje in pomoč pacientov v Splošni bolnišnici Novo mesto, z namenom, da se z napotnico hitro naročim na pregled v ambulanti ORL. Sestra na okencu me je opozorila, da se sicer lahko naročim, vendar ORL ambulante na delajo in da je na čakalni seznam že vpisanih 800 pacientov.

Zanimalo me je, kako to, da ambulante ne delajo oziroma ali zdravniki stavkajo? Medicinska sestra mi na to vprašanje ni znala odgovoriti. Zaradi zdravstvenih težav sem se bila prisiljena naročiti samoplačniško v eni izmed zasebnih ambulant.

Sprašujem se, zakaj ministrstvo za zdravje to dopušča? Kako in kdaj lahko pričakujemo bolniki na spremembe?«

Stisko bralke smo predstavili ministrstvu za zdravje, njihov odgovor pa objavljamo v celoti:

Ministrstvo za zdravje poskuša z usmerjenimi ukrepi povečevati dostopnost na vseh področjih, tudi na področju ORL. Tako smo z interventnim zakonom, sprejetim konec lanskega leta, poenostavili postopke prihoda tujih zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Poleg tega na ministrstvu pripravljamo sistemsko rešitev za priznavanje poklicnih kvalifikacij zdravstvenih delavcev iz tujine, ki bo določene faze postopka priznanja poklicnih kvalifikacij še poenostavila.

Z avgustom letos je v veljavo stopil Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki bo še dodatno naslovil nedopustno dolgo čakajoče paciente.

K boljši dostopnosti bodo prispevali tudi drugi zakonodajni predlogi, ki so v zaključnih fazah, na primer Zakon o kakovosti. Ta bo med drugim uvedel ustrezen sistem kazalnikov kakovosti. Z njihovim spremljanjem je mogoče določiti najbolj optimalno obravnavo pacientov in identificirati odklone pri zdravstveni obravnavi. S tem lahko določimo nepotrebne storitve in sprostimo kapacitete v zdravstvu, kar ponovno povečuje dostopnost. Optimizacija rezultatov zdravljenja namreč zmanjšuje nepotrebne obravnave in s tem tudi krajša čakalne dobe.

Zakon o digitalizaciji v zdravstvu bo pripomogel k odpravi določenih administrativnih ovir in omogočil lažje poslovanje in izmenjavo podatkov tistim, ki jih za varno in kakovostno obravnavo pacienta potrebujejo.

Področje bo naslovila tudi novela Zakona o zdravstveni dejavnosti, s katero krepimo javni zdravstveni sistem. Cilj novele Zakona o zdravstveni dejavnosti je, da prebivalkam in prebivalcem Slovenije še naprej zagotovimo dostopen javni zdravstveni sistem, kjer so jim na voljo kakovostne zdravstvene storitve brez doplačil.

Vsi že sprejeti ukrepi in ukrepi, ki so še v pripravi, bodo skupaj pripomogli k boljši učinkovitosti zdravstvenega sistema in hitrejšemu dostopu pacientov do potrebnih in kakovostnih zdravstvenih storitev.

Bralka se sicer v navedenem primeru lahko obrne na zastopnika pacientovih pravic, v Novem mestu je to Zlata Rebolj (051 385 485, zlata.rebolj.ext@gov.si), ali na Območno enoto ZZZS Novo mesto, na Oddelek za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (07 39 33 530, jerneja.zupan@zzzs.si).«

