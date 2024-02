Sredi gozda blizu Ljubljane bralca razburil ogaben prizor (FOTO)

V uredništvo smo prejeli zgrožen zapis bralca. Nekdo je namreč v predmestju Ljubljane, v kraju Šentjakob, odvrgel prašičje kože. »Potem pa se sprašujemo, zakaj je toliko zveri, in to tam, kjer jih običajno ni bilo,« je zapisal bralec in nam poslal fotografije kadavrov.

S fotografij je razvidno, da gre za malomarno dejanje, ostanki živali pa kazijo kotiček v gozdu, kjer sprehajalci iščejo mir.

Kako bi moral ravnati lastnik odvrženih kož in kam sploh sodijo živalska trupla? Kot lahko razberemo na spletišču, jih običajno lovci res kar vržejo nazaj v naravo, saj zakonodaja dovoljuje, da se poginule in povožene prostoživeče živali lahko pusti na kraju pogina.

Kožo in kosti je sicer koristno uporabiti

Na Lovski zvezi Slovenije članom sicer svetujejo, da je kožo in kosti koristno uporabiti in so proti njihovemu uničevanju.

»Če ob odstrelu divjadi ni bil postavljen sum, da je okužena z nalezljivo boleznijo, se ti odpadki lahko varno pustijo v naravi, kar pomeni, da se lahko drobovina in druge dele divjadi odstrani in pusti na kraju samem,« pa so dejali na Upravi za RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

To pa ne pomeni, da se lahko odpadki puščajo kjerkoli. Dobra lovska praksa pravi, da se teh odpadkov ne pušča na kmetijskih površinah in ne v bližini javnih površin.

