Slovenke, pozor: ta bižuterija H&M je nevarna za zdravje! Vsebuje hormonske motilce

Če ste se v zadnjem času ustavili v trgovini H&M kjer koli v Sloveniji in tam kupili bižuterijo, jo nemudoma vrnite, saj so odpoklicali ženske uhane različnih velikosti.

Na nas se je obrnila bralka Sonja in nas vprašala, kaj se dogaja v slovenskih trgovinah, da se odpoklici vrstijo drug za drugim. »Zasledila sem nov paket čudaških odpoklicev izdelkov iz slovenskih trgovin, npr. ženski uhani različnih velikosti, torej bižuterija, H&M so odpoklicani, ker vsebujejo hormonske motilce in so toksični za reproduktivno delovanje, saj povzročajo nevarne metabolične in hormonske spremembe. Super za naše hčerke!«

Zveza potrošnikov Slovenije je sporočila, da so bili uhani odpoklicani zaradi presežene vsebnosti ftalatov. Izdelki vsebujejo presežene mejne vrednosti ftalatov DEHP in DIBP. Škodujejo lahko zdravju, so toksični za reproduktivno delovanje, saj povzročajo nevarne metabolične in hormonske spremembe, predvsem v fazi razvoja.

ZPS svetuje Za odpoklican izdelek lahko zahtevate vračilo kupnine, a do vračila kupnine ne boste upravičeni vedno in v vseh primerih. Sledite navodilom podjetja, ki je izdelek odpoklicalo.

Niso edini

Uhani niso edini izdelek, ki je v teh dneh odpoklican. Preverite, ali ste morda kupili losjon proti sivim lasem Nogrey Extra, saj vsebuje presežene vsebnosti svinca. Servirno žlico TEDi so odpoklicali zaradi prehajanja primarnih aromatskih aminov ob stiku izdelka z živilom. Parfum Infinite Love pa zaradi ugotovljene prisotnosti alergenov limonena in citronelola, ki nista navedena na deklaraciji.

Preberite še: