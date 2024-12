Ste prepričani, kaj podpisujete? ZPS opozarja na pasti sklepanja pogodb na daljavo

Naročanje storitev na daljavo ima svoje prednosti, a kot opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), prinaša tudi pasti. Večkrat se je denimo že izkazalo, da potrošniki naročniško razmerje s telekomunikacijskim operaterjem sklenejo zgolj s podpisom poštarju oz. dostavljavcu ob prejemu dokumentacije. Ta praksa je sporna, menijo.

Sklepanje pogodb o telekomunikacijskih storitvah na daljavo omogočajo vsi štirje največji operaterji v Sloveniji, torej A1, T-2, Telekom Slovenije in Telemach. Vsi so zadovoljni s sistemom sklepanja pogodb na daljavo in po njihovih besedah naj bi bili tudi potrošniki. Da ima takšen način poslovanja veliko prednosti na obeh straneh, se strinjajo tudi v ZPS.

Pogodba velja za podpisano že po podpisu dostavljavcu

Ob tem pa se jim zdi pravilno, da bi potrošnik naročniško razmerje na daljavo sklenil s podpisom pogodbe, ki bi jo lahko v miru preveril in v fizični ali digitalni obliki vrnil operaterju. Vendar pri A1 in Telemachu pogodba velja za podpisano že, ko potrošnik dostavljavcu podpiše njen sprejem.

To se zdi zvezi potrošnikov sporno. Ni namreč nujno, da potrošnik zbrano spremlja telefonski pogovor, med katerim naj bi se odločil skleniti pogodbo. Lahko se torej zgodi, da privoli v nekaj, za kar sploh ne ve natančno, kaj je. Prav tako ni nujno, da je že seznanjen z vsebino pogodbe in drugimi pogoji ponudbe, ko mu dostavijo dokumentacijo.

Zato podpis dostavljavcu, tako rekoč pred vrati, nikoli ne bi smel veljati kot podpis pogodbe z operaterjem, so opozorili v ZPS.

Sklepanje pogodb na daljavo prinaša nekaj več odgovornosti tudi za potrošnike

Vsi operaterji so sicer zagotovili, da naj bi o vseh pogojih potrošnika obvestili že ob predstavitvi ponudbe, običajno jo pošljejo tudi po elektronski pošti ali kot povezavo v kratkem sporočilu na telefon. Kljub temu se lahko zgodi, da jo potrošnik zaradi različnih razlogov ne pregleda pred prejemom pisnega dokumenta po pošti, ugotavljajo v ZPS.

Na podlagi odgovorov operaterjev opažajo, da na po njihovem mnenju pravilen način sklepajo pogodbe na daljavo pri dveh operaterjih. Pri T-2 lahko potrošnik prejeto pogodbo v miru pregleda, ko ima čas, jo lastnoročno podpiše in dostavi oziroma pošlje na naslov T-2. Tudi novi naročniki Telekoma Slovenije morajo pogodbo podpisati sami in jo dostaviti operaterju.

Sklepanje pogodb na daljavo pa prinaša nekaj več odgovornosti tudi za potrošnike, zato se jih ne bi smeli lotevati na lahek način, so še zapisali v ZPS. Sicer pa je mogoče v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov pogodbo, sklenjeno na daljavo, prekiniti v 14 dneh po podpisu.