V eMundii molčijo, zveza potrošnikov in inšpektorat pa kupcem svetujeta

Oglasil se nam je bralec Zvone, ki se je že lani oktobra zanimal za nakup in montažo toplotne črpalke pri eMundii. Sestavili so mu zelo ugodno ponudbo, vsaj za tisočaka cenejšo kot konkurenca, a se za nakup zaradi slabega občutka ni odločil.

»Hvala Bogu!«, bralec pravi danes, »sicer bi najbrž ostal brez denarja in na mrzlem!«. Kot nam je pojasnil, so ga po že izdanem predračunu naknadno obvestili, da imajo težave z montažerji, a da črpalko še vedno lahko naroči.

Nanje se je obrnil z nekaj podvprašanji, a na poslana sporočila ni dobil odgovora. Ko je prišel črni petek, so njegovo toplotno črpalko v spletni trgovini eMundie še dodatno znižali. »Ponudba je bila sanjska in sem oddal naročilo z montažo, a izdelka iz previdnosti ob naročilu nisem plačal. Prej sem se želel prepričati, da bo z dobavo vse v redu. Spet sem jim pisal, a tudi tokrat odgovora trgovca ni bilo. Takrat sem vedel: roke stran.«

Brez odgovorov

Že sredi decembra je Tržni inšpektorat izdal opozorilo kupcem pred nakupi prek eMundie s pojasnilom, da kupljenega blaga ne dobavljajo. Vprašanja, ali so že novembra imeli težave s poslovanjem oziroma so vedeli, da se nekaj pripravlja, in so zato prenehali komunicirati s kupci, smo konec lanskega leta naslovili na direktorja in solastnika spletne trgovine Jureta Grbca. Odgovorov nanje še do danes nismo prejeli.

Trgovec eMundia ima težave. FOTO: Posnetek zaslona

Tržni inšpektorat RS

Zato smo se obrnili na Tržni inšpektorat RS. Mateja Zdešar, vodja Sektorja za splošen nadzor je pojasnila, da mora podjetje v skladu s 26. – 29. členom Zakona o varstvu potrošnikov svojo obveznost iz prodajne pogodbe (dobavo blaga) izpolniti takoj, najpozneje pa v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače.

»Če podjetje ne dobavi naročenega blaga niti v primernem dodatnem roku, ki ga postavi potrošnik, ali če podjetje zavrne dostavo blaga, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, podjetje pa mu mora brez odlašanja vrniti vsa opravljena plačila.

V primeru torej, da podjetje potrošniku v dogovorjenem roku ne dostavi naročenega blaga, potrošnik podjetje pozove k dobavi naročenega in mu določi dodaten primeren rok. Primernost roka se presoja v vsakem konkretnem primeru posebej. Če podjetje tudi v dodatnem roku ne dobavi naročenega ali če zavrača dobavo blaga, lahko potrošnik od pogodbe odstopi in zahteva vračilo plačil. Če podjetje ne vrne plačanega zneska, lahko potrošnik poda prijavo na Tržni inšpektorat RS, ki lahko podjetju naloži, da potrošniku vrne denar. Ne more pa Tržni inšpektorat RS podjetju naložiti, da potrošniku dobavi naročeno blago,« je razložila.

Tržni inšpektorat RS potrošnikom svetuje, da se v zvezi s prijavo svoje terjatve čim prej obrnejo na stečajnega upravitelja - Pačnik Benjamina (Benjamin Pačnik s.p. pravno in poslovno svetovanje).

53 prijav

Na Tržnem inšpektoratu RS so letos od septembra do današnjega dne v zvezi s poslovanjem podjetja eMundia d.o.o. v razmerju do slovenskih potrošnikov prejeli 53 prijav, od katerih je bilo 38 prijav oddanih v mesecu decembru. »Prijavitelji predvsem izpostavljajo, da podjetje zamuja z dobavo blaga oziroma blaga, kupljenega v spletni trgovini www.emundia.si, sploh ne more dobaviti. Potrošnikom, za blago, ki ga ne more dobaviti, podjetje ponuja možnost kompenzacije za drugo blago.

V 44 primerih so potrošniki, ki so se obrnili na Tržni inšpektorat RS, bodisi že pred uvedbo inšpekcijskega postopka bodisi po izvedenem inšpekcijskem postopku prejeli vračilo kupnine, nekateri pa so se s podjetjem dogovorili za dobavo drugega izdelka. Vsi inšpekcijski postopki še niso zaključen,« je pojasnila Zdešarjeva.

Nasvet inšpektorata

Po podatkih, dostopnih preko spletne strani AJPES, je bil sicer dne 30. decembra 2024 začet stečajni postopek nad pravno osebo eMundia proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., istega dne je bil objavljen tudi oklic o začetku stečajnega postopka, pojasnuje. »Potrošnikom svetujemo, da se v zvezi s prijavo svoje terjatve čim prej obrnejo na stečajnega upravitelja - Pačnik Benjamina (Benjamin Pačnik s.p. pravno in poslovno svetovanje). Svojo terjatev morajo prijaviti v treh mesecih po objavi oklica. Več informacij o samem stečajnem postopku je mogoče najti na spletu,« zaključi Zdešarjeva.

Zveza potrošnikov Slovenije

Večje število primerov nezadovoljnih kupcev spletne trgovine eMundia so zaznali tudi v pravni pisarni Zveze potrošnikov Slovenije. »Tudi sami smo v zadnjem času zaznali večje število primerov, ki so se nanašali na težave v povezavi z dotičnim podjetjem. Potrošniki so se soočali predvsem z zamudami pri dostavi, prav tako pa z neodzivnostjo podjetja pri uveljavljanju zahteve za vračilo kupnine zaradi nedobave izdelkov. Seznanjeni smo bili tudi s primerom potrošnika, ki je zaradi napak na dobavljenem blagu uveljavljal neskladnost s pogodbo in prav tako naletel na popolno neodzivnost podjetja.

Če podjetje ne dobavi blaga in ne vrne kupnine, se potrošnik lahko načeloma obrne na TIRS. Ker pa v tem primeru obstaja utemeljen sum, da je podjetje v resnejših finančnih težavah, ne vemo, kako učinkovito bi bilo posredovanje nadzornega organa. Vsekakor svetujemo, da potrošniki spremljajo morebiten oklic stečaja podjetja,« svetujejo na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Če podjetje ne dobavi blaga in ne vrne kupnine, se potrošnik lahko načeloma obrne na TIRS.

Preberite še: