Slovenija pomaga Keniji! Bralec Tone jezen: »Naj najprej pomagajo Slovencem!«

Bralec Tone je zasledil, da naj bi Slovenija pošiljala v Kenijo 2 milijona evrov, pri čemer naj bi vsak Slovenec 'daroval' 1 evro. »Zakaj bi Slovenija poslala 2 milijona v Afriko, ko pa ljudje doma nimajo za kruh?!! Ta država pometa povsod, le pred lastnim pragom ne,« je zapisal razjarjeno.

Za pojasnilo, kolikšen poseg v slovenske žepe predstavlja omenjeni projekt, in za kaj pravzaprav gre, smo se obrnili na Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, kjer so pojasnili, da gre za projekt prehranske varnosti, ki poudarja čebelarstvo, biotsko raznovrstnost in podporo ranljivim skupinam.

Cilj projekta, ki ga vodi Svetovni program za hrano (WFP), je omogočiti kenijskim in etiopskim skupnostim v sušnih predelih razvoj trajnostnih virov preživetja in izboljšanje ekosistemov za večjo odpornost na podnebne spremembe. Slovenija je sicer dolžna pomagati kot članica mednarodne skupnosti in Evropske unije, saj je sprejela zaveze o solidarnosti in pomoči manj razvitim državam. »To je del etičnega in političnega pristopa, ki ga promovirajo Združeni narodi in Evropska unija,« so pojasnili na Ministrstvu.

»Revščina, lahkota, nestabilnosti v drugih državah vplivajo na vse nas.«

S pomočjo slovenskih sredstev (2 milijona evrov v treh letih) bo podprtih 4.500 čebelarjev in proizvedeno 2,5 milijona kg medu, kar bo koristilo več kot 25.000 ljudem, navajajo.

Poudarek projekta je na opolnomočenju mladih, žensk in invalidov ter vključuje zaščito pravic domorodnih skupnosti in njihovo avtonomijo pri uporabi naravnih virov. Slovenija bo prispevala znanje o trajnostnem čebelarstvu, pogozdovanju in pametnih kmetijskih tehnologijah, slovenska podjetja pa bodo nudila satelitske posnetke za podporo čebelarjem.

Zakaj pomoč Keniji?

Slovenija s projektom podpira Kenijo zaradi visoke stopnje prehranske ogroženosti (približno 5 milijonov ljudi) in uresničuje mednarodne obveznosti za razvojno pomoč, ki zmanjšuje lakoto in revščino ter krepi lokalno gospodarstvo.

»Sredstva za uradno razvojno pomoč v Sloveniji predstavljajo majhen delež proračuna in tako ne zmanjšujejo bistveno sredstev za domače socialne, gospodarske ali katerekoli druge projekte.« »Slovenija je v letu 2023 namenila 0,24 odstotkov bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč, kar je malo v primerjavi z nacionalnimi izdatki,« so pojasnili.

Ta podpora pomaga pri vzpostavitvi trajnostnih praks, izboljšanju življenjskih pogojev ter preprečevanju migracij in konfliktov. Kenija je prednostna država v okviru razvojnih prizadevanj Slovenije, ki vključujejo enakost spolov in trajnostno rabo virov.

Manj migracij in konfliktov

Slovenija v duhu solidarnosti pomaga ranljivim, tako doma kot po svetu. Globalna povezanost pomeni, da revščina in nestabilnost v drugih državah vplivata na vse nas, pojasnjujejo na Ministrstvu.

»V današnjem globaliziranem svetu so gospodarske, socialne in okoljske težave večinoma medsebojno prepletene,« pojasnjujejo. Pravijo, da podpora državam v razvoju prispeva k zmanjševanju vzrokov za migracije, terorizem in konflikte ter s tem izboljšuje stabilnost, ki posredno koristi tudi Sloveniji.

Podpora državam v razvoju zmanjšuje vzroke za migracije in konflikte ter dviguje ugled Slovenije kot zanesljive partnerice v mednarodnih prizadevanjih za stabilnost in varnost. Sredstva za razvojno pomoč predstavljajo le majhen delež proračuna in ne vplivajo bistveno na domače socialne projekte, so še dodali.