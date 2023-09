Slovenec na hrvaški obali našel prstan z vgraviranim imenom Ana: je vaš? (FOTO)

Slovenec je med plavanjem ob hrvaški obali Njivice našel domnevno poročni prstan, na katerem je vgravirano »Ana, 6. 1. 23«. Najditelj, ki je prstan našel na morskem dnu, pravi, da srebrni obroček verjetno nekomu ogromno pomeni, zato je zagnal iskalno akcijo.

Objavil je fotografijo prstana in zdaj lahko samo čaka, če se bo oglasil najditelj ali najditeljica.

Pod objavo se je zvrstilo šaljivih komentarjev. Med njimi tudi tak, da je morda nekdo prstan namenoma zavrgel. »Mogoče pa nekomu ni pomenil čisto nič več in ga je zavrgel«; »Lastnik je Anin mož, ne Ana. Obilačajno si graviraš si partnerjevo ime«; »Mogoče gre za hčerko Ano, rojeno na ta datum. Pa je lahko M ali Ž prstan«; »Lahko je pa datum ločitve. Je treba srečno lastnico poiskati«.

V preteklosti so se v takšnih primerih izgubljenega poročnega prstana, lastniki tudi že srečno našli. »Moja prijateljica ga je tudi v morju izgubila, in so ga našli čez čas in ji ga po pošti poslali. Tako da je še upanje,« je zapisala ena od sledilcev.

