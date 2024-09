Razočaran po obisku urgence v Krškem: Zdravnik naj bi bralca vprašal, ali kaj prdi

Na naše uredništvo se je obrnil bralec, ki naj bi pred časom na urgenci v Krškem doživel neprijetno izkušnjo. Kot pravi, je pred tremi meseci začutil bolečino na levi strani trebuha, tik pod popkom. Sprva je bolečina izginila, a se je nato večkrat vrnila in postala stalna spremljevalka njegovega vsakdana. Kljub temu da je obiskal osebnega zdravnika in prejel napotnico za ultrazvok, so mu datum pregleda dodelili šele sredi septembra. Zaradi vse hujše bolečine in težav pri odvajanju blata se je bralec odločil obiskati urgentno medicino v Krškem sredi noči.

Njegova izkušnja na urgenci pa je bila očitno vse prej kot prijetna. Kot pravi, ga je zdravstveno osebje sprejelo z nezainteresiranim in arogantnim odnosom. Po njegovih besedah je tehnik, ki ga je sprejel, deloval nezainteresirano, zdravnik pa naj bi bil še bolj nesramen in naveličan. »Malo je manjkalo, da mi ni rekel: 'Pa kaj bi ti rad, kaj ti misliš, da si, saj je noč, mi spimo.' A vsi vemo, da so v službi in da naj bi opravljali svojo dolžnost, tako kakor jo morajo tudi vsi ostali, ki so na delovnih mestih.«

Imel je občutek, da se norčuje iz njega

Namesto temeljitega pregleda naj bi bil bralec deležen le bežnega otipavanja trebuha in pripombe zdravnika, ki je namignil, da je njegova težava primerna le za kirurga. »Potem me vpraša še, če kaj prdim, kot bi se hotel norčevati iz mene. Dodal je še, da je to je dober znak.«

Po hitrem pregledu naj bi mu dejali le, da bo napotnica poslana, bralca pa je spremljal občutek, da ga želijo čim prej spraviti iz prostorov urgence. Razočaran je nad takšnim ravnanjem, opozarja pa tudi, da zdravstveno osebje, kot so tisti, ki jih je srečal, ne prispeva k dobrobiti in zdravju pacientov.

Na koncu je bralec poudaril še, da razume, da niso vsi zdravstveni delavci takšni, vendar upa, da bodo izkušnje, kot je njegova, spodbudile izboljšave v zdravstvenem sistemu.

Vodstvo ZD: Tudi zaposleni na urgenci so samo ljudje

Kaj porečejo na izkušnjo našega bralca, smo povprašali vodstvo zdravstvenega doma Krško. Kot pravijo, s strani bralca niso prejeli uradne pritožbe, ki bi jim omogočila nadaljnje raziskovanje primera. Kot dodajajo, tudi sicer v zadnjem obdobju niso prejeli nobenih pritožb zaradi neprimerne obravnave pacientov na urgenci.

Ob tem pristojni poudarjajo, da so reševalci in zdravniki, ki delajo na urgenci, ves čas izpostavljeni nepredvidljivim situacijam. »Običajno so na delovnem mestu najmanj 12 ur, lahko tudi 24 ur. Vse paciente obravnavajo strokovno in usmerjeno v dobrobit pacienta,« pravijo, a ob tem dodajajo, da so tudi zaposleni na urgenci samo ljudje: »Lahko se je zgodilo, da so v tistem dnevu imeli pred obiskom pacienta že več težkih intervencij, reanimacij ali celo sodelovanj s policijo in gasilci, kar tudi reševalce in urgentne zdravnike utrudi. Tega pacienti, ki obiščejo urgenco ne vedo, lahko pa to doživijo kot zanje neprimerno vedenje in obravnavo.«

V zdravstvenem domu Krško obžalujejo, da je pacient doživljal njegovo obravnavo na tako negativen način, »kar vsekakor ni bilo namerno s strani reševalca in zdravnika na urgenci.«

