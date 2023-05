Ravnateljica zaradi te fotografije otrok, ki so jo razpečevali številni, poklicala policijo (FOTO)

Po družabnih omrežjih je danes zaokrožila fotografija, ki naj bi prikazovala otroke iz ljubljanskega Vrtca Ledina, ki naj bi se podali na pot ob žici. Ob njej je bil pripis: »Vrtec Ledina danes na Poti ob žici.«

To ne bi bilo nič spornega, če ne bi bili na fotografiji otroci, oblečeni v uniforme in oboroženi z imitacijami pušk.

Mnogi so to fotografijo delili in se zgražali, jo povezovali z napadi v Srbiji, naposled pa se je le razkrilo, da gre za fotografijo menda ruskih otrok iz leta 2019, ki jo je nekdo spretno podtaknil na spletne strani družabnih portalov. Nekateri priložnosti niso želeli izpustiti in so udrihali po dolgem in počez, nekaterih pa niti resnica ni prepričala.

Prijava na policijo

Črto pod vse to so potegnili pri vrtcu, ki je omenjen. Ravnateljica Lučka Postružin je starše obvestila o dogodku in jim predala jasno sporočilo: »Obveščamo vas, da sta slika in vsebina lažni. Zadevo smo že prijavili Policiji.«

​

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.