Prizor iz Ljubljane mnoge prestrašil: Je zombi droga že pri nas?! (FOTO)

Na družbenih omrežjih kroži posnetek domnevnega zasvojenca z drogami pred ZD Metelkova. Posnetek je sicer dolg le štiri sekunde in prikazuje osebo, ki se sklanja nad travnato površino, na klopci zraven pa je nekaj pijače in kozarčkov.

»Zombi droga ZD Metelkova Ljubljana,« je napisal domnevni avtor posnetka Voranc.

Kot kaže, avtor meni, da gre za tako imenovano zombi drogo, za katero je značilno, da uporabniki polstoje ždijo in imajo spuščeno glavo. Lahko tudi več ur nepremično sedijo ali stojijo v polzavestnem stanju in kimajo.

Lahko na podlagi štirisekundnega posnetka sklepamo, da gre za zombi drogo?

Je smrtonosni fentanil, ki je 50-krat močnejši od heroina in stokrat močnejši od morfija in se širi po Evropi, že prišel v Slovenijo?

V Sloveniji ga še ne zaznavamo.

»V Sloveniji fentanil na črnem trgu še ni bil zaznan, vsaj kar se tiče uradnih podatkov služb za preverjanje drog, med katerimi je tudi anonimna storitev testiranja drog, ki jo izvajamo na DrogArtu. Se pa zaradi kroženja podobnih posnetkov, senzacionalističnega poročanja medijev in trenutne situacije v ZDA in Kanadi širi veliko raznoraznih informacij med uporabniki drog in splošno populacijo,« je kritičen Marko Verdenik iz združenja DrogArt.

Verdeniku smo pokazali tudi omenjeni posnetek iz Ljubljane in je dejal, da »ni mogoče narediti nobenega zaključka o tem, ali je oseba pod vplivom drog, in če je, za katero drogo naj bi šlo. To je približno tako, kot da iz posnetka, na katerem oseba bruha, naredite zaključek, da je pijana, medtem ko je mogoče zaužila pokvarjeno hrano v restavraciji,« pojasnjuje, da prehitro sklepanje nikomur ne koristi.

Pri tem Verdnik opozarja na »etično spornost objavljanja tovrstnih posnetkov, saj gre za poseg v zasebnost, ob tem da ima oseba na posnetku najverjetneje težave in potrebuje pomoč, tovrstni posnetki pa premnogokrat služijo le kot orodje za zgražanje in povečevanje stigme. S tem pa se težave, s katerimi se soočajo osebe z zasvojenostjo, le poglabljajo.«

Po opioidni fentanilski krizi, ki se neusmiljeno širi po Ameriki, so v pripravljenosti tudi evropske države, vključno s Slovenijo.

»Zaradi povečanega tveganja, da se fenitil začne pogosteje pojavljati tudi v EU, smo na DrogArtu v pripravljenosti, hkrati pa se usklajujemo in povezujemo tudi z drugimi deležniki na tem področju za hitro zaznavanje in ukrepanje v primeru pojava potentnih sintetičnih opioidov,« opozarja Verdnik na nepredvidljivi trg drog.

