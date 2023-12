Previdno pri nakupu znamk! Za kuverto teh barv bo znamka tretjino dražja

December je čas obdarovanja in prijaznih želja. Že tradicionalno se konec leta število poštnih storitev za nekajkrat pomnoži, saj je pisanje voščilnic za mnoge ostalo lepa navada. Lepa, a včasih tudi draga. Ob vse dražjih storitvah je treba tudi pri pošiljanju voščilnic biti pozoren, v kakšni ovojnici jih na pošti oddamo. Cena znamk se namreč lahko razlikuje zaradi barve ovojnice.

Če boste voščilnico oddali v običajni svetli pisemski kuverti, boste potrebovali znamko A in zanjo odšteli 0,75 evra. Običajna ali standardna ovojnica pomeni, da je lahko težka do 20 g in ima natančno določeno velikost in obliko ter prostor za naslovnikov naslov. Pisma tudi ne smejo vsebovati trdih, izbočenih predmetov, sponk ..., opozarjajo na Pošti Slovenija.

Dodajajo namreč, da se v času praznikov ob koncu leta v obtoku znajde veliko voščilnic, kjer naslov ni izpisan čitljivo s tiskanimi črkami, pisma pogosto vsebujejo različne dodatke, zaradi česar presegajo maso 20 g in so predvsem zaradi tega uvrščene med pošiljke, za katere se zaračuna poštnina s črkovno oznako B.

Cena znamke odvisna od barve ovojnice

Bralec pa nas je opozoril še na eno podrobnost, in sicer da je cena znamke lahko višja v primeru, da je ovojnica obarvana in se razlikuje od svetle »standardne«.

Takole nam je javil bralec: »Za voščilnice z belo kuverto je potrebna znamka A, za barvno B. Seveda je tudi razlika v ceni, in sicer je treba za barvno odšteti 0,98 evra, kar je 23 centov več. Zakaj mi tega niso znali povedati na pošti? Ali gre za zavajanje?« nam je javil.

Ali drži, da so znamke za obarvane ovojnice dražje od standardnih belih, smo vprašali na Pošti Slovenije, kjer so nam deloma pritrdili.

»Črkovna oznaka A na znamki pomeni, da je plačana poštnina za prenos standardnega pisma po Sloveniji – to je pismo, ki po dimenzijah in masi omogoča strojno usmerjanje pošiljk. Kadar pa je naslov napisan na ovojnico, ki je črne barve, ga stroj ne more prebrati in je potrebno ročno usmerjanje, kar vpliva tudi na ceno prenosa, ki je v tem primeru pod črkovno oznako B,« so pojasnili.

Poleg črnih standardnih ovojnic, za katere je treba kupiti znamko B za 0,98 evra, dražja znamka velja za vse »zelo temne odtenke modre, vijolične, sive barve ...«.

