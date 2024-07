Poglejte, kakšno kumarico je dobila Tatjana ... (FOTO)

Narava nam v tem času na vrtovih in v sadovnjakih ponuja številne dobrote. Solato, čebulo, krompir ... Pa tudi kumare, ki so med Slovenci zelo priljubljene. Prav slednje očitno vzgaja tudi naša bralka Tatjana, ki nam je poslala zelo zanimivo fotografijo.

Na njej sta dve kumarici, ki sta združeni v eno. Dvojni užitek! Kot je zapisala, gre za siamska dvojčka pri kumaricah.

Kumarice navadno vlagamo in jih potem uporabimo na različne načine. Kisle kumarice so bogate s številnimi vitamini, minerali ter vlakninami. Imajo visoko vsebnost vitaminov C, A, B6 in B12 ter mineralov (železo, natrij, kalij in fosfor). Dobro pri njih je tudi to, da ne škodujejo vitki postavi.

FOTO: Bralka Tatjana

S podobnimi slikami se nam je že včeraj oglasila bralka Karmen, ki nam je pokazala jabolčna siamska dvojčka iz njihovega sadovnjaka. Kot je zapisala, bi se temu jabolku lahko reklo tudi raček ali pa enooki poletni mož. Zanimivo poimenovanje. Njenemu jabolku bi res lahko rekli tudi tako.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pišite nam in pošljite fotografije.