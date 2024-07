Bralka poslala fotografije zelo posebnega jabolka. Poglejte, kako se je narava poigrala (FOTO)

Danes obstaja veliko vrst jabolk, ki se razlikujejo po velikosti, barvi in okusu. Čeprav so si jabolka glede na vrsto med seboj precej različna, pa nas narava občasno preseneti in vmes naredi kakšnega, ki je še posebej drugačen.

Tako kot se je to zgodilo v sadovnjaku bralke Karmen. Dve njeni jabolki sta zrasli skupaj, zanimivo igro narave pa je tudi fotografirala in nam fotografije poslala.

»Pozdravljeni, pošiljam vam fotografije siamskega dvojčka iz našega sadovnjaka. Lahko bi rekli poleg račke, da je tudi enooki poletni mož (pozimi imamo sneženega moža),« je zapisala.

FOTO: bralka Karmen

FOTO: bralka Karmen

Takšni primeri, ko je bil ta, se sicer dogajajo. En podoben primer, le da je šlo za drugo vrsto jabolka, so pokazali v britanskem Daily Mailu. Na spletu pa najdemo še kar nekaj slik podobnih primerov.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pišite nam in pošljite fotografije.