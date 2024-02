Poglejte, kaj je v objektiv ujel naš bralec. »Zelo zgodaj so prišli na plano«

Bralec Egon nam je poslal čudovite fotografije plavčka ali barjanske žabe, najmanjše prave žabe v Sloveniji in ob fotografijah pripisal: »Na Dolenjskem so Plavčki (Rana arvalis) zelo zgodaj prišli na plano ...«

Odrasli plavčki se v vodi zadržujejo le kratek čas med obdobjem razmnoževanja, od marca do aprila, ko so aktivni noč in dan. Letos jih je bilo moč opaziti že konec februarja. Ko se razmnožujejo, se samci s pomočjo para notranjih zvočnih mehurjev oglašajo in na mrestišče privabljajo samice.

FOTO: Bralec Egon

Na mrestiščih se spomladi hkrati zbere tudi več kot 100 odraslih živali, prvi množično prispejo modro obarvani samci. In prav te prečudovite trenutke je ujel bralec Egon.

Kot zanimivost pa je treba dodati, da žaba plavček ni edina vrsta s tem imenom pri nas: plavček je tudi vrsta sinice, plavajoči plavček pa vrsta plavajoče praproti.

FOTO: Bralec Egon

FOTO: Bralec Egon

FOTO: Bralec Egon

Ste tudi vi zasledili kaj zanimivega? Pišite nam.