Poglejte, kaj je Martina našla pred hišo: gre za eno bolj strupenih živali pri nas! (FOTO)

Bralka Martina je opozorila na prav posebno, težko opazno živalco, ki je prej še ni srečala. »Danes zjutraj sem si ogledovala nove vršičke na sadikah tis, ki smo jih pred kratkim posadili doma, in zagledala zares drobnega, skoraj prozornega pajka z rumenim zadkom.«

»Ker sem takšnega pajka videla prvič, tise pa so (kot je stalna praksa pri večjih količinah) uvožene iz Nizozemske, sem malo pobrskala po spletu. Gre za mladega rumenega vrečastega pajka, ki je eden najbolj strupenih v Sloveniji. Rada bi opozorila druge ljudi, da bodo pozorni in ne bodo drezali v takšnega pajka, če ga srečajo,« je skrbno zaključila.

Nizozemska je znana po svojih pristaniščih, kjer je moč dobiti sveže tropske sadeže in z njimi tudi kakšnega neželenega obiskovalca, ki je lahko zelo strupen, saj so tropski kraji dom veliko bolj strupenim žuželkam, kot jih imamo v Evropi. Tisa sicer ni tropsko drevo, a morebitnega stika z omenjenimi tropskimi pridelki ne gre izključiti.

Rumene pajke najpogosteje najdemo na nepokošenih kraških travnikih, dejansko pa gre za tujerodno, invazivno vrsto, ki je v Slovenijo prišel z uvozom dobrin in turizmom.

Slabost, glavobol, težko dihanje

»Ugrizi rumenega pajka so izrazito boleči, bolniki ugriz največkrat primerjajo s sršenovim pikom. Klinična slika obsega predvsem bolečine, rdečino in oteklino na mestu ugriza. Lahko se vnamejo področne mezgovnice in bezgavke s klinično sliko rdečine in bolečine v poteku prizadete limfne žile,« je lansko leto za N1 povedala Tanja Varl Turk, dr. med., iz Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo.

Mlad rumeni pajek, čigar ugriz primerjajo s sršenovim pikom. FOTO: Bralka Martina

»V literaturi je opisan tudi možen razvoj sistemskih znakov, kot so slabost, bolečina v trebuhu, glavobol, alergijska reakcija, padec sistemskega tlaka in težko dihanje,« je še dodala.

Slovenski pajki k sreči niso tako strupeni, da bi lahko človeku težje škodili. Ugrize obravnavamo kot pike drugih žuželk, mesto ugriza hladimo, dvignemo, počivamo in vzamemo analgetik.

