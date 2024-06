Dveletnega otroka našli mrtvega poleg trupla očeta

Dveletnega Bronsona Battersbyja so 9. januarja našli mrtvega skupaj z očetom Kennethom v Lincolnshiru v Angliji. Po najdbi je policija usmerila vse napore v preiskavo okoliščin in vzroka smrti nesrečnežev.

Preiskava, ki jo je vodil višji mrliški oglednik Paul Smith v Lincolnu, je razkrila, da je skrb za malčka po ločitvi leta 2022 prevzel oče Kenneth. Njegova brata in sestra so zaživeli z mamo.

Deček, ki so ga našli med očetovimi nogami, je po navedbah v poročilu mrliškega oglednika umrl zaradi dehidracije, za očeta pa je bil usoden srčni infarkt.

Po besedah tamkajšnje detektivske inšpektorice Claire Rimmer je policijo poklical zaskrbljeni sosed, ki že nekaj časa ni videl Kennetha, in sporočil, da iz stanovanja prihaja nekakšen vonj. Kennethovo truplo so našli za vrati dnevne sobe, sinček pa se je stiskal k njemu.

Poročilo je potrdilo dehidracijo

Sodišče je zaslišalo tudi mrliško oglednico Tracy Cox, ki je potrdila, da je bila obdukcija opravljena v leicestershirski kraljevi bolnišnici 11. januarja. Poročilo je potrdilo, da je Bronson umrl zaradi dehidracije, poroča Lincolnshire Live.

Smith je preiskavo preložil na začasni datum, 10. december 2024, pri čemer je opozoril, da poteka »temeljita preiskava« obeh smrti. Lokalna organizacija za varstvo otrok je začela poglobljeno in neodvisno preiskavo, ki se je začela februarja in bo predvidoma trajala šest mesecev.

Bronsonova mama Sarah Piesse je dejala, da je njeno življenje postalo »živa nočna mora«, odkar so ji povedali, da sta njen sin in nekdanji partner mrtva.

Piessova je za The Sun povedala: »Zadnje trenutke je preživel sam in verjetno je bil tako žejen in lačen. Verjetno je jokal. Bil je tako zmeden. In Kenny je bil tam na tleh. Lahko samo molim, da je mislil, da njegov oče spi.«