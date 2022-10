Poglejte, kaj gradijo sredi mesta: bralko skrbi, da bo sevanje preveliko (FOTO)

Konec avgusta so na Kotnikovi ulici v Ljubljani na območju Stare elektrarne zabrneli stroji in začeli rušiti objekt ob njej. V času rušenja so glasni stroji in prah, ki se je dvigal, povzročali precej slabe volje med okoliškimi stanovalci. Nekateri pa so zaradi celotnega dogajanja tudi pošteno zaskrbljeni.

»Gre za rekonstrukcija transformatorske postaje, o kateri na spletu nisem našla nič. Morala sem jim pisati, da so mi pojasnili, kaj se dogaja, in izvedela, da bodo dela potekala vse leto. Pojma nimam, kaj pomenijo njihova pojasnila, a že to, da imamo takšno elektromagnetno sevanje sredi Ljubljane in v neposredni bližini šole in vrtca, se mi zdi skrb vzbujajoče,« je dejala naša bralka in dodala, ali ni v letu 2022 čas, da takšne objekte in infrastrukturo umaknemo, ne pa osvežimo. »Res sem zaskrbljena,« je dodala.

Elektro Ljubljana. FOTO: P. Pa.

Elektro Ljubljana pojasnjuje, da je bil objekt zgrajen leta 1966 in je bil potreben popolne rekonstrukcije. »Izvajamo revitalizacijo objekta in tehnološke opreme razdelilno transformatorske postaje (RTP) 110/10 kV Center v Ljubljani.«

V pojasnilu so zapisali, da bo po rekonstrukciji star objekt v celoti odstranjen in na istem mestu zgrajen nov. »Objekt bo stenasto-skeletni, dvonadstropni ter delno podkleten in dilatiran od sosednjih objektov. Na delu 110 kV stikališča bo stavba enoetažna, preostali del stavbe pa bo dvoetažen. Pod prostorom GIS in pod prostorom 20 kV stikališča bo prostor namenjen kabelskem razvodu. Objekt bo delno dvoetažen. Fasada bo izvedena z žagasto strukturo in bo podobna obstoječi. Streha bo ostala enaka in na isti višini kot je bila na obstoječem objektu. Z novim objektom v največji možni meri ohranjamo velikost in videz kot je bil na obstoječem objektu.«

Stroji bodo brneli do konca leta 2024

Dela so začeli v avgustu, rušenje je zaključeno, sledi gradnja, ki bo trajala do sredine leta 2023. V tem času je na tem mestu tudi polovična cestna zapora. »Po zaključeni prvi fazi bo sledila vgradnja nove visokonapetostne in srednje napetostne opreme in izdelava kabelskih povezav. V drugi fazi bo sledilo rušenje manjšega dela objekta in nato gradnja. V času rušenja bo popolna zapora ceste, ki bo trajala predvidoma nekaj tednov. Vsa dela bodo zaključena do konca leta 2024.«

Glede zaskrbljenosti o prevelikem elektromagnetnem sevanju pravijo, da to ne bo večje, kot je bilo do zdaj, oziroma bo v mejah dovoljenega, skladno z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. »Elaborat elektromagnetnega sevanja smo izdelali že v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Po opravljeni rekonstrukciji bomo skladno z zahtevami Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje izvedli prvo meritev elektromagnetnega sevanja.«

Na vprašanje, ali ne bi bilo smiselno takšne objekte umakniti, pa odgovarjajo, da so elektroenergetski objekti v prostor umeščeni glede na porabo električne energije. »Vir energije mora biti čim bližje potrošniku. V Ljubljani imamo le dva objekta v središču mesta, ostali so razporejeni okoli mesta.«