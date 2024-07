Po ognjeni stihiji bralec Alen: Stanje v Portorožu je mogoče opisati le z besedo: »Katastrofa!« (FOTO)

Kot smo že poročali, bi po uspešno pogašenem požaru v lokalu Alaya v središču Portoroža morali danes kriminalisti opraviti ogled. Vendar pa to zaradi izjemne statične nestabilnosti objekta ne bo mogoče, je povedal višji policijski inšpektor s Policijske uprave Koper Jure Griljc.

Policija je danes območje zavarovanja zožila, plaža je tako spet odprta, prav tako so sprostili promet po cesti proti Luciji.

Kriminalisti in kriminalistični tehniki so danes že prispeli na območje pogorišča, a so ugotovili, da vstop v objekt ni mogoč, saj obstaja nevarnost zrušitve. Predvideva se sicer, da bo ogled pogorišča, ko bodo zanj izpolnjeni pogoji, trajali več dni.

FOTO: Bralec Alen

FOTO: Bralec Alen

FOTO: Bralec Alen

FOTO: Bralec Alen

FOTO: Bralec Alen

Kot nam je sporočil bralec Alen, je stanje v Portorožu mogoče opisati le z besedo: »Katastrofa!«

