Pluži slovenske ceste in to je njegovo sporočilo vsem »pametnjakovičem«

Še preden nas je dosegla nekoliko izdatnejša snežna pošiljka, so se po družbenih omrežjih mnogi znani in manj znani šalili, da upajo, da tokrat plužnih služb Darsa sneg ne bo presenetil. Ta je delo začela že zgodaj zjutraj, a sneg je dobival jutranjo bitko: oprijemal se je cestišč, zaradi česar so se mnogi premikali po polžje, ponekod so tudi več ur čakali na boljše razmere.

Mnogi so opozarjali na (ne)delo plugov, se čudili, kako to počnejo, jim celo očitali, da ne znajo opravljati svojega dela. V eni od facebook skupin se je pod eno takšnih kritik oglasil eden od tistih, ki poskušajo s plugom poskrbeti, da bi bilo na cestah čim manj snega in da bi bile za vse nas varnejše.

Zapisal je, da bi dal vse »pametnjakoviče« na pluge, da pokažejo, kako se to dela. »Plužiš, posipaš. Preden uspeš narediti krog, za ritjo že pade toliko novega snega ...«

Vsem, ki se pritožujejo nad razmerami na cesti, svetuje, naj ostanejo doma: »Mi se trudimo po najboljših močeh. A vsak plug mora očistiti več kilometrov cest.«

Se strinjate z njim?

