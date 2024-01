»V tem trenutku lahko rečemo le, da je Slovenija obstala«, vremenska napoved pa ne obeta nič dobrega (FOTO)

V večjem delu Slovenije in višje ležečih predelih močno sneži. Na cestah so plužne in posipne skupine, promet pa poteka počasneje in je ponekod oviran. Ustvarjalci facebook skupine Ustvarimo reševalni pas na avtocestah so razmere okoli 9. ure komentirali: »V tem trenutku lahko rečemo le, da je Slovenija obstala. Na pot se odpravite le, če je zares nujno, obvezno pa pred tem preverite stanje na svoji načrtovani poti.«

Dolenjska avtocesta je zaprta zaradi zdrsov tovornih vozil pred priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu, poroča prometnoinfomracijski center. Zaprta je tudi vipavska hitra cesta med priključkom Vipava in razcepom Nanos proti Razdrtemu, tudi zaradi zdrsov tovornih vozil.

Med Mengšem in Vodicami. FOTO: Dejan Javornik

Težave so na štajerski avtocesti: med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje je zaprt vozni pas proti Mariboru ter vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti promet ovira tudi drevo na cestišču – pred priključkom Žalec proti Ljubljani.

Takšne so bile razmere na cestah okoli 9.20. FOTO: Promet.si

Po napovedih meteorologov se bodo vozne razmere še poslabšale. Na prometnoinformacijskem centru voznike zato opozarjajo, naj se na pot odpravijo prej kot običajno in ne brez obvezne zimske opreme. Največ težav se pričakuje na avtocestnih vzponih ter na Primorskem, kjer bodo dodatne nevšečnosti zaradi močnih sunkov burje. Zaradi zmerne do močne burje je za jugozahod države za danes izdano oranžno vremensko opozorilo.

Sneženje v Ljubljani FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Tako je bilo po Sloveniji. FOTO: Dars, Kamere

Vremenska opozorila FOTO: Arso

Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste voznike opozarjajo, naj se na pot ne odpravljajo brez zimske opreme, vozniki tovornih vozil pa lahko pričakujejo tudi izločanje na celotnem avtocestnem križu.

Voznike tovornih vozil ponekod že izločajo.

na štajerski avtocesti pred priključkom Žalec proti Mariboru;

na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu;

na dolenjski avtocesti med Drnovim in počivališčem Zaloke proti Ljubljani;

na primorski avtocesti pred počivališčem Ravne proti Ljubljani;

na avtocesti Fernetiči–Gabrk pred počivališčem Povir proti razcepu Gabrk;

na pomurski avtocesti med priključkoma Pince in Murska Sobota proti Mariboru.

Zaradi zimskih razmer velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na cestah Novo mesto–Metlika, Soteska–Črmošnjice–Črnomelj in Jugorje pri Metliki–Štrekljevec–Ručetna vas, pa tudi na cesti Velenje–Mislinja.

Tako je bilo po Sloveniji. FOTO: Dars, Kamere

Tako je bilo po Sloveniji. FOTO: Dars, Kamere

Opozorilo Od danes zjutraj do sredine noči na soboto bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja in bo na izpostavljenih mestih v sunkih lahko presegala hitrost 100 km/h. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo povzročala tudi snežne zamete.

Promet po državi FOTO: Promet.si

Sneženje v Ljubljani FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Padavine so se razširile nad večji del Slovenije. Po nižinah Primorske bo danes deževalo, drugod pa dež prehaja v sneg, meja sneženja se bo v večjem delu države spustila do nižin. Marsikje bo močneje snežilo. Glavnina padavin bo padla med 6. in 10. uro, nato bodo od severovzhoda začele slabeti.

Padavine po državi FOTO: Arso

Količine padavin FOTO: Arso

Napovedi

Po napovedih bo zapadlo od nekaj centimetrov snega na severovzhodu države pa do 10 do 20 centimetrov na Gorenjskem, Notranjskem, Dolenjskem in Koroškem. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja in bo na izpostavljenih mestih v sunkih presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Na prehodu z Notranjske na Primorsko bo delala tudi snežne zamete.

Sneženje v Ljubljani FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Na cestah so plužne in posipne skupine. Dars je preventivno posipanje začel pred začetkom sneženja, pluženje pa so napovedali, ko se bo sneg začel oprijemati vozišča.