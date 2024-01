Po snežnem kaosu na cestah še to: takšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in Slovenijo je prekrila bela odeja. Popoldne bo sneženje oslabelo, do večera pa ponehalo. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo ohladilo in da bodo temperature okoli ničle, na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

Agencija za okolje je izdala opozorilo. Do sredine noči na soboto bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ki lahko na izpostavljenih mestih v sunkih preseže hitrost 100 km/h. Dodajajo, da bi lahko na prehodu med Notranjsko in Primorsko povzročala snežne zamete.

Prihaja vikend in ...

Kakšni pa so obeti za prihodnje dni? Ponoči se bo od severozahoda postopno razjasnilo, burja na Primorskem bo slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od –12 do –5, na Primorskem okoli 0 stopinj Celzija.

V soboto bo jasno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –1 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno. Jutro bo mrzlo in po nekaterih nižinah lahko megleno.

Za oba dneva zaradi nizkih jutranjih temperatur velja rumeno opozorilo.

Kako bo v novem tednu

Prihodnji teden bo sprva precej jasno z mrzlim in ponekod meglenim jutrom, v ponedeljek se bo sredi dneva in popoldne postopno pooblačilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

